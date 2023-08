Personalnot im Gelobad : Warum das Hallenbad in Geilenkirchen immer öfter dicht bleibt

Hier stehen die Besucher oft vor verschlossenen Türen: Im Geilenkirchener Gelobad herrscht Personalmangel. Foto: MHA/Udo Stüßer

Geilenkirchen Oft stehen die Geilenkirchener vor verschlossenen Türen des Gelobades: Personalmangel ist häufig der Grund für eingeschränkte Öffnungszeiten. Damit beschäftigt sich nun die Politik.

Gelobad, das Hallenbad für Geilenkirchen: So wirbt die Stadt für ihr Hallenbad, das vor sechs Jahren in Betrieb genommen wurde. Das auf dem modernsten Stand befindliche Schmuckstück wurde für knapp acht Millionen Euro errichtet, nachdem das alte Bad im Jahre 2013 abgebrannt war. Aus der Bevölkerung erhält das Gelobad großen Zuspruch. In den vergangenen Wochen und Monaten jedoch ist der Ärger bei den Schwimmern groß, weil das Bad an manchen Tagen ganz geschlossen bleibt oder die Öffnungszeiten stark eingeschränkt sind. Nicht immer ist es ein technischer Defekt, der behoben werden muss, meist ist es Personalmangel.

„Wenn wir so einen verregneten Sommer haben, sollte zumindest das Hallenbad geöffnet sein. Allerdings hatten wir in manchen Wochen mehr Ausfälle als Öffnungszeiten“, ärgert sich auch der Grünen-Fraktionschef Jürgen Benden. Er kennt den Ärger vieler Geilenkirchener Bürger, die ihm ihren Unmut per E-Mail kundtun oder in den Sozialen Medien teilweise massive Kritik üben.

Diese angekündigten Öffnungszeiten konnten nicht lange eingehalten werden. Dies sorgte für Verärgerung bei den Schwimmern. Foto: MHA/Udo Stüßer

Als Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur hat er jetzt einen Bericht der Verwaltung über die aktuelle Situation im Gelobad für die nächste Sitzung am kommenden Donnerstag, 18 Uhr, auf die Tagesordnung gesetzt.

Am 14. Juli noch habe die Stadt auf ihrer Seite gepostet, dass das Bad wieder zu den üblichen Sommerzeiten geöffnet hat. „Doch bereits am 8. August war es wieder geschlossen, am 9. August nur von 6.30 Uhr bis 8 Uhr, am 10. August von 6.30 Uhr bis 14 Uhr und am 11. August von 6.30 Uhr bis 8 Uhr geöffnet. Eigentlich hätte es bis 21 Uhr geöffnet sein müssen. Und an dem folgenden Wochenende war es dann ganz geschlossen“, ärgert sich Benden und erklärt: „Das war kein Einzelfall. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen.“ Benden hat die Familien mit Kindern vor verschlossenen Schwimmbadtüren erlebt, die dann auf andere Bäder zwischen Übach und Erkelenz ausgewichen sind.

Die Verwaltung habe ihm auf Nachfrage versichert, dass ausreichend Personal vorhanden sei. Derzeit arbeiten im Geilenkirchener Hallenbad drei Fachangestellte für Bäderwesen, drei Badewärter, zwei Kassenkräfte und der Badleiter. „Allerdings ist das Personal nur dann ausreichend, wenn alle Mitarbeiter gesund sind und ihren Dienst antreten“, so Benden.

Doch auch wenn das Bad geschlossen ist, laufen die Technik und damit die Kosten weiter. „Und auch das Personal muss natürlich weiter bezahlt werden“, so Benden. Dennoch betont er: „Das soll keine Kritik an der Verwaltung sein. Aber wir müssen nach Lösungen suchen. Es geht auch um den Schutz der Mitarbeiter vor zu großer Belastung.“

Eine Beckenaufsicht könne auch bei Personalknappheit nicht abends bis 21 Uhr am Schwimmbecken stehen und am nächsten Tag um 7 Uhr wieder im Dienst sein.

Eigentlich müssten mehr Mitarbeiter eingestellt werden. „Aber es ist schwierig, Fachpersonal für Schwimmbäder zu bekommen. Mit dem Problem kämpfen viele Kommunen“, sagt Benden. Und: „Im Rathaus hat man das Problem erkannt, aber leider nicht angepackt. Deshalb habe ich es jetzt auf die Tagesordnung gesetzt, denn in diesem Ausschuss ist auch der Stadtsportverband vertreten.“

Dem zuständigen Beigeordneten Herbert Brunen habe er Lösungsansätze unterbreitet. Benden schlägt vor, bei Personalengpässen die Geilenkirchener Ortsgruppe der DLRG mit einzubinden. Deren Mitglieder könnten im Bedarfsfall stundenweise die Beckenaufsicht übernehmen. Er habe bereits mit dem Vorsitzenden, Dietmar Schiffers, gesprochen. Dieser habe ihm die Bereitschaft signalisiert, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. „Natürlich braucht der Verein wie alle anderen auch Geld. Da müsste man dessen Kräfte eventuell mit einer Art Übungsleiterpauschale entlohnen“, schlägt Benden vor.