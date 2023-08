Anträge gestellt : NRW-Förderung für Plätze in Breberen und Birgden?

Der Bredbur-Platz in Breberen könnte bald ein neues Gesicht bekommen. Bis Ende August muss die Gemeinde Gangelt einen entsprechenden Förderantrag beim Land einreichen. Foto: Dettmar Fischer

Gangelt In Windeseile hat die Gemeinde Gangelt zwei Förderanträge an das Land fertig gemacht. Damit sollen Plätze in Breberen und Birgden saniert werden. Wie stehen die Chancen auf eine Bewilligung?

Von Dettmar Fischer

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert Orte mit bis zu 10.000 Einwohnern in ihren dörflichen Siedlungsstrukturen. Das klingt gut, hatte sich die Gemeinde Gangelt gedacht und sich von der extrem kurzen Reaktionszeit, die das Land für dieses Förderprogramm vorgegeben hatte, nicht abschrecken lassen.

Am 1. Juli hatte das Land die Fördermöglichkeit bekannt gegeben und bis zum 31. August, wohlgemerkt jeweils 2023, sollten die Förderanträge eingereicht werden. Die Gemeinde Gangelt hat also Gas gegeben und mit der Planungsgruppe MWM Aachen einen Partner zur Seite, mit dem man bereits bei der Ortskernsanierung Gangelt sehr gut zusammenarbeitet. Anders als im Schulterschluss wäre die Darstellung der geplanten Maßnahmen in so kurzer Zeit auch nicht möglich gewesen, denn es handelt sich um zwei Projekte, die mit insgesamt einer halben Million Euro gefördert werden sollen.

Nach Anregungen aus der Bevölkerung wurden eine Neugestaltung des Bredbur-Platzes in Breberen sowie die Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes an der Bahnhofstraße in Birgden geplant. Anregungen von interessierten Bürgern wurden in die Planung aufgenommen. Und schließlich wurde ein Kostenrahmen erarbeitet.

Gefördert werden Maßnahmen der Dorfentwicklung, wozu auch die Neugestaltung von öffentlichen Plätzen zählt, mit bis zu 65 Prozent der förderfähigen Ausgaben, höchstens 250.000 Euro. Um die Antragstellung bis zum 31. August hinzukriegen, wurde das Thema in dieser Woche auf die Sitzungen des Bauausschusses und des Rats der Gemeinde gesetzt. Der Bauausschuss hatte einstimmig grünes Licht gegeben, der Rat folgte dem Vorschlag. Positiv an der sehr kurzen Laufzeit des Förderprogramms, die vom Städte- und Gemeindebund heftig kritisiert worden sei, so Bürgermeister Guido Willems, ist die zu erwartende geringe Zahl der Antragsteller, was die Chance der Gemeinde Gangelt auf Genehmigung ihrer Projekte erhöht.

Bernd Niedermeier von der MWM Planungsgruppe stellte im Bauausschuss die Vorentwürfe für beide Projekte und die zu erwartenden Kosten dar. Der Bredbur-Platz in Breberen hat derzeit mehr Potenzial als Charme und dient hauptsächlich als Parkfläche. Ein Brunnen, der nicht sprudelt, Sitzbänke hinter parkenden Autos versteckt und eine in die Jahre gekommene Bushaltestelle laden kaum zum Verweilen ein. Die schöne Kapelle am Rande des Platzes soll im Rahmen der Neugestaltung besser in Szene gesetzt werden. Die hohe Flächenversiegelung soll teilweise aufgehoben werden. Mehr Grün soll dem Platz eine Aufenthaltsqualität verschaffen und die dominante Verkehrserschließung reduzieren.

Dabei sollen aber die Parkflächen nur wenig eingeschränkt werden. In „Parktaschen“ soll Platz für zehn Autos bleiben, gegenüber den 13, die heute dort parken könnten. Anregungen der Bürger in Bezug auf neue Tische und Bänke und die Erhaltung des Brunnens wurden aufgenommen. Die Bushaltestelle und eine Zisterne sollen aus anderen Töpfen finanziert werden, sodass die Neugestaltung des Bredbur-Platzes in Breberen mit rund 12.000 Quadratmetern 69.3781 Euro kosten würde. Nach Abzug der 250.000 Euro an Fördergeldern bliebe ein Eigenanteil der Gemeinde von 443.781 Euro.

In Birgden ist die Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes an der Bahnhofstraße geplant. Hier sei, so Bernd Niedermeier, die Selfkantbahn mit ihrem Bahnhof identitätsstiftend für den Ort. Allerdings seien die anliegenden Fuß- und Radwege schlecht begeh- beziehungsweise befahrbar. Es fehle an Grün. Der Planungsraum erstreckt sich von der Bahnhofstraße bis zur Philippenkuhle. Auch um dem Förderprogramm gerecht zu werden, ist ein „Festplatz“ an der Ecke vorgesehen, wo ein Weg in Verlängerung der Barbarastraße die Gleise kreuzt. 3700 Quadratmeter groß ist der Planungsraum dieser Maßnahme, die den kleinen Bahnhof ins Zentrum des Dorflebens rücken soll. Trinkbrunnen, Bäume, Sitz- und Spielangebote sollen die Aufenthaltsqualität stärken. Die Gesamtkosten sind mit 740.000 Euro kalkuliert. Zieht man 250.000 Euro an Fördermitteln ab, blieben 490.000 Euro, die aus der Gemeindekasse zu bestreiten wären.