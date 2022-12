„You can dance“ : Neue Tanzschule will Kids und Teens begeistern

Studiomanager Marvin Sendjaja und die Inhaber Camilla und Tobias Thompson (von links) trainieren immer noch täglich. Foto: mha/Udo Stüßer

Geilenkirchen Lange war es in Geilenkirchen still: Ehemalige Tanzschulen haben längst geschlossen. Ab sofort bietet das Studio „You can dance“ ein abwechslungsreiches Programm speziell für Kinder und Jugendliche.

Die drei jungen Leute versprühen gute Laune, ihre Fröhlichkeit scheint ansteckend zu sein. Es ist sicherlich die Liebe zur Musik, zum Tanz und zum Ballett, die bei ihnen keine trübe Stimmung aufkommen lässt. Denn wer kann schon sein Hobby zum Beruf machen? Der 31-jährige Tobias Thompson und seine 28-jährige Frau Camilla sind staatlich anerkannte Bühnentänzer und Tanzpädagogen.

Drei Jahre lang haben die Frau aus Frankfurt und der Mann aus Braunschweig das Ballettförderzentrum Nürnberg besucht, sich während der Ausbildung kennen- und lieben gelernt und hier täglich sechs Stunden getanzt. Hinzu kam noch eine für angehende Profis erforderliche große Portion theoretischer Unterricht. Jetzt kommen sie, die heute in Pulheim leben, nach Geilenkirchen. Hier, im Haus Holzmarkt 14, eröffnen sie unter dem Namen „You can dance“ eine Tanzschule für Kinder und Jugendliche. Standardtänze wie Tango, Wiener Walzer, Foxtrott, Slowfox und Quickstep findet man hier nicht im Programm. Auf dem Werbeflyer locken neben Ballett und Dance Mix Tiktok Dance, Show Dance, Hip-Hop und K-Pop.

Der 34-jährige Marvin Sendjaja, Freund des Inhaber-Ehepaares und selbst leidenschaftlicher Tänzer und ehemaliger Tanztrainer, ist der Studiomanager in Geilenkirchen. Bei der Trainersuche für Geilenkirchen wurde das Trio schnell fündig. „Rein zufällig sind alle Studenten der Sozialen Arbeit“, freut sich Tobias Thompson über das große Interesse.

Doch warum eröffnen zwei Pulheimer in Geilenkirchen eine Tanzschule? Nach der Ausbildung im Jahr 2014 verschlug es das Paar nach Köln. „Köln ist eine gute Stadt für Tänzer. Das hat uns gereizt. Hier haben wir als Tanzlehrer und Bühnentänzer gearbeitet“, blickt Tobis Thompson zurück. In Köln lernten sie Esther und Bernd Chrischilles kennen, die bereits vier Tanzschulen in NRW besitzen.

Die vier freundeten sich nicht nur an, sondern gründeten 2019 unter dem Namen „You can dance“ ein gemeinsames Studio in Pulheim. So wurden aus den Freunden auch Geschäftspartner. „Wir haben schnell gemerkt, dass wir in dieser Aufgabe aufgehen. Die Schule läuft gut, immerhin haben wir heute 450 Mitglieder. Aber wir können nicht lange stillsitzen. Wir wollen uns vergrößern“, sagt Camilla Thompson.

Im Internet wurden sie unter Immobilienanzeigen auf eine leer stehende Tanzschule in Geilenkirchen aufmerksam. Sie schauten sich Geilenkirchen an und kamen zu dem Schluss: „Ein sympathisches Örtchen mit freundlichen Menschen. Hier versuchen wir es.“

Der gerade als Studiomanager eingestellte Marvin Sendjaja hatte sich seinen ersten Arbeitstag in Geilenkirchen sicherlich anders vorgestellt: Auch der Holzmarkt hatte während der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr unter Wasser gestanden, die Räume waren noch in einem katastrophalen Zustand und stark renovierungsbedürftig. Das Trio nahm erst einmal eine ganz ungewohnte Arbeit auf …

Erst jetzt erstrahlt alles in hellem Glanz. Von nun an richtet sich das Angebot überwiegend an Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren. Wenn die Nachfrage bei den Damen und Herren Ü30 da sein sollte, soll auch für sie eine Hip-Hop-Gruppe gegründet werden.

Klassischen Tanzunterricht wird es hier allerdings nicht geben. „Wir haben in den modernen Tänzen unsere Richtung gefunden. Darin gehen wir zu 100 Prozent auf. Deshalb könnten wir keine Standardtänze anbieten“, erklärt Tobis Thompson. Und weiter: „Wir verkörpern Partystimmung, wir wollen gute Laune verbreiten.“ Seine Frau Camilla ergänzt: „Natürlich sollen die Kinder und Jugendlichen bei uns auch viel lernen. Wir wollen die Beweglichkeit, die soziale Kompetenz und das Selbstbewusstsein der Kinder fördern. Manche müssen erst einmal an Bewegung herangeführt werden.“

Das Trio sieht das Studio ganz besonders in der Zeit nach Corona auch als Treffpunkt: Oft entstehen in den Kursen Freundschaften. „Unser Studio in Pulheim hat einen familiären Charakter. Kinder, Jugendliche und Eltern kennen sich. Und oft kommen auch Kinder oder Eltern, die an dem Tag nicht tanzen, einfach auf einen Kaffee oder eine Cola vorbei.“ Wichtig sei zunächst der Spaß am Tanzen, betont das Trio immer wieder – und nicht der Leistungsgedanke. „Wir feiern mit den jungen Leuten auch Geburtstagspartys oder besondere Events. Oft betrachten uns die jungen Leute auch als Freunde und suchen unseren Rat“, hat Camilla in Pulheim erfahren.