Kinderfußball im Kreis Heinsberg : Mehr am Ball, mehr Spaß und mehr Tore

Bambini beim Training: Kleinere Mannschaften auf kleinerem Fußballfeld soll für mehr Spielfreude sorgen. Foto: Wolfgang Sevenich

Kreis Heinsberg Kleines Spielfeld, kleine Mannschaften: Durch neue Spielweise sollen die jüngsten Fußballer auch technisch besser werden. Turniere ersetzen die Meisterschaftsrunde. Davon sind nicht alle begeistert.

Riccardo Marangi, Jugendleiter beim FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven, hat noch die missbilligenden Stimmen im Ohr: „So ein Blödsinn!“, „Das haben wir doch immer so gemacht!“, „So ein Unsinn wird von oben vorgegeben.“ Solche und ähnliche Kommentare hörte er vor einem Jahr am Rande vieler Sportplätze im Kreis Heinsberg, nachdem der Fußballkreis Heinsberg wie viele andere auch den Spielmodus für Bambini, E-, und F-Jugend geradezu revolutionierte. Auch heute noch, nach dem ersten Jahr einer zweijährigen Pilotphase, reißt die Kritik nicht ab.

Viele fußballbegeisterte Väter, aber auch Trainer wünschen sich für den Fußballnachwuchs die alte Spielform herbei: In verschiedenen Staffeln aufgeteilt, spielten die Siebener-Mannschaften auf kleinerem Spielfeld auf kleinere Tore um Punkte und hofften auf einen vorderen Tabellenplatz. Wie bei den größeren Fußballern wurden diese nach dem Wochenende veröffentlicht.

„Die Eltern spornten ihre Kinder an, schrien geradezu auf sie ein und verunsicherten sie dadurch“, blickt Marangi auf die alte Spielweise zurück. Nicht einfacher wurde die Situation für die Kleinsten dadurch, dass aufgrund des ewigen Schiedsrichtermangels ein Betreuer oder ein Vater aus den gegnerischen Reihen das Spiel pfiff.

Riccardo Marangi, Jugendleiter beim FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven, ist von der neuen Spielweise begeistert und hofft, dass sich diese Begeisterung auch auf die letzten Kritiker überträgt. Foto: MHA/Udo Stüßer

Die Empfehlung zur bundesweiten Umsetzung einer neuen Spielform nahm der Deutsche Fußball-Bund 2014 in seine Jugendordnung auf. Die neuen Regeln besagten: Eltern und Zuschauer müssen mindestens drei Meter – empfohlen werden etwa 15 Meter – vom Spielfeld entfernt stehen. Die beiden Trainer stehen direkt nebeneinander und treten sozusagen als ein Trainerteam auf, wodurch Konflikte vermieden werden sollen. Es wird ohne Schiedsrichter gespielt. Diese Regel sorgt dafür, dass die Kinder selbst Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen.

Dann kam der nächste Schritt: Vor einem Jahr folgte der Fußballkreis Heinsberg der Empfehlung des DFB und führte eine ganz neue Spielform ein: Bambini und F-Jugendliche spielen auf einem sehr kleinen Feld ohne Torwart, E-Jugendmannschaften setzen einen Torwart ein. Die Meisterschaftsrunde und damit die Tabellen wurden abgeschafft, die Mannschaften spielen seitdem ein- bis zweimal im Monat in Turnierform, rein aus Spaß und ohne Erfolgsdruck.

Riccardo Marangi ist regelrecht begeistert von diesen Neuerungen. Ihm liegt der Jugendfußballl nicht nur aufgrund seiner Jugendleitertätigkeit beim FSV am Herzen, sondern auch als Sportlehrer am St.-Ursula-Gymnasium Geilenkirchen und als Vorsitzender des Ausschusses für Fußball in Schule und Kita des Fußballverbandes Mittelrhein. „Der Fußballkreis Heinsberg hat diese neue Spielform bereits im vergangenen Jahr eingeführt, obwohl er es erst nach der nächsten Saison muss. Wir haben sehr viele Vorteile erkannt: Die Kinder haben viel Spaß, können bei den Turnieren bis zu zwei Stunden spielen. Das Ergebnis ist ihnen eigentlich egal, den Ehrgeiz legen nur die Eltern an den Tag“, sagt Marangi.

Es geht dem Deutschen Fußball-Bund aber nicht alleine darum, den Kindern mehr Spaß am Fußball zu vermitteln. „Wir haben zu wenig Fußballer, die das Spielen auf der Straße gelernt haben. Pierre „Litti“ Littbarski, Lothar Matthäus und Thomas „Icke“ Häßler waren alles Straßenfußballer. Auf der Straße haben sie ihre Tricks ausprobiert und sich durchgesetzt. Da gab es auch keine Altersklassen. Da musste man gegen Ältere und Größere kämpfen. Man hat durch das Spielen gelernt. Diese Idee will man in die Vereine bringen“, erklärt Marangi einen weiteren Grund.

Als die Deutsche Nationalmannschaft im Juli 1990 in Rom den dritten Weltmeistertitel holte, habe Teamchef Franz Beckenbauer noch gesagt, dass Deutschland auf Jahre unschlagbar sei. In diesen Jahren habe das deutsche Team immer gut abgeschnitten.

„Aber bei der Europameisterschaft in den Niederlanden und Belgien im Jahre 2000 kam der Schock. Die deutsche Mannschaft holte in der Vorrunde nur einen Punkt und schied direkt aus. Gegner waren Portugal, Rumänien und England“, blickt der FSV-Jugendleiter zurück.

„Für den DFB war das wie ein Erdbeben. Man fragte nach den Ursachen. Man stellte fest, dass die besten Spieler aus den Jugendabteilungen der Vereine kamen, aber sie spielten schlechter als in den Jahren zuvor. Sie hatten zu wenig Fantasie“, so Marangie, der selbst eine Trainer B-Lizenz besitzt und junge Trainer ausbildet.

„Man denke nur daran, dass auch die besten Portugiesen und Brasilianer auf der Straße das Fußballspielen gelernt haben. Manche sind aus den Armenvierteln gekommen, wo es keine Stadien gibt.“ Durch die neue Spielweise vier gegen vier auf kleinstem Feld könnte, so die Gedanken der DFB-Verantwortlichen, eine Verbesserung herbeigeführt werden. Marangi: „Die Kinder sind mehr am Ball, schießen mehr Tore, haben mehr Erfolgserlebnisse, haben mehr Spaß und werden technisch besser, weil sie mehr am Ball sind.“ Vor allem müssten sich die Kinder noch mehr bewegen. „Die Guten haben das immer schon gemacht, jetzt müssen alle ran.“

Derzeit befinden sich die Fußballer in einer Pilotphase, in der neben den Turnieren auch Freundschaftsspiele nach der alten Spielweise erlaubt sind. Ab der Saison 2024/25 sind die neuen Regeln für alle verpflichtend. „Ziel ist es, auch in der E-Jugend ohne Torwart zu spielen, und bei den Bambini und F-Jugendlichen sollen drei gegen drei spielen“, blickt Marangi nach vorne.