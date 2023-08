AS Tech aus Geilenkirchen : Neue Generation soll frischen Wind in Familienunternehmen bringen

Foto: MHA/Daniel Gerhards

Geilenkirchen AS Tech in Geilenkirchen sorgt mit seiner Technik dafür, dass beispielsweise Windräder sicher stehen. Das Unternehmen arbeitet seit 25 Jahren. Jetzt haben die Kinder von Gründer Arndt Schlösser übernommen.

Es ist eine Geschichte von beständigem Wachstum. Was mit zwei Leuten begann, ist heute ein 55-Mitarbeiter-Betrieb. Absehbar war das Anfang des Jahres 1998 noch nicht, als Arndt Schlösser seine AS Tech Industrie- und Spannhydraulik gründete. Damals hatten Arndt Schlösser und Mitgründerin Gabi Wego zunächst vor, ein Ingenieurbüro zu gründen. Das Unternehmen entwickelte sich jedoch zu einem Maschinenbauer auf heute 10.000 Quadratmetern Fläche in Niederheid. Mittlerweile steht Arndt Schlösser dem Geilenkirchener Unternehmen nur noch beratend zur Seite. Die Geschäfte führen nun, 25 Jahre nach der Gründung, seine Kinder Julia Füßer und Philipp Schlösser.

An die frühen Tage kann Arndt Schlösser sich noch gut erinnern. Diese Zeit war von viel Arbeit und knappen finanziellen Mitteln geprägt. Für vieles, was in dem Unternehmen heute selbstverständlich ist, fehlte damals das Geld. Aber man fand immer wieder Lösungen. Die erste Drehbank schaffte ein Mitarbeiter auf eigene Kosten an. Sie stand zunächst auf der Wickelkommode, auf der schon die heutigen Geschäftsführer Julia Füßer und Philipp Schlösser als Babys gelegen hatten. Arndt Schlösser und seine Mitarbeiter bissen sich durch. Dann kamen die Aufträge. Und damit wuchs der damals noch kleine Betrieb.

Heute bietet das Unternehmen Komplettlösungen – von Konstruktion und Entwicklung bis zur Produktion und Instandhaltung. Was die Geilenkirchener genau machen, erklärt Philipp Schlösser an einem Beispiel: Eine Schraubenspannvorrichtung aus dem Hause AS Tech könne dicke Bolzen mit hydraulischer Kraft in die Länge ziehen, dann wird die große Sechskantmutter angezogen. Wenn der Bolzen dann wieder auf seine Originalgröße schrumpft, sitzt die Mutter fest – mit einer vorher definierten Kraft. Das sei viel genauer als etwa mit einem Drehmomentschlüssel, weil man viel geringere Reibungsverluste habe. Das hydraulische Verfahren sei also viel präziser, sagt Philipp Schlösser.

Die Schraubenspannvorrichtung ist für AS Tech ein Standard-Produkt. „Brot- und Buttergeschäft“, sagt Arndt Schlösser dazu. Darüber hinaus gibt es noch viel ausgeklügeltere Systeme, mit denen sich das Unternehmen immer wieder einen Vorsprung vor seinen Konkurrenten erarbeiten konnte. Diese Bereitschaft, immer neue Lösungen zu entwickeln, sei einer der Erfolgsfaktoren gewesen, die AS Tech zu einem der drei großen Anbieter in diesem Segment in Deutschland gemacht hätten.

Die Technik aus Geilenkirchen wird etwa in der Windenergie eingesetzt, um beispielsweise Rotorblätter zu fixieren. Zum Einsatz kommt sie aber auch in der Stahl-, sowie Öl- und Gasindustrie oder in der Motoren- und Turbinentechnik. Die Kunden sitzen auf der ganzen Welt. Auf dem US-Markt und im Mittleren Osten ist AS Tech mit eigenen Tochterunternehmen vertreten. Darüber hinaus arbeiten die Geilenkirchener eng mit Partnern in vielen Ländern der Welt zusammen.

Julia Füßer und Philipp Schlösser hat es derweil auf ganz unterschiedlichen Wegen in das Unternehmen geführt. Den einen ganz gradlinig, die andere auf Umwegen. Im Jahr 2018 kauften die Kinder des Seniorchefs die Anteile von Mitgründerin Wego. Julia Füßer machte zunächst eine Ausbildung in einem Fünf-Sterne-Hotel, arbeitete bei TUI als Animateurin, studierte BWL, ging zurück ins Hotel. Und am Ende dann doch in die Firma ihres Vaters, wo sie zunächst das Marketing aufbaute und heute als Geschäftsführerin die kaufmännische Leitung hat.

Philipp Schlösser interessierte sich hingegen schon in der Schule für Mathematik und Naturwissenschaft, lernte Technischer Zeichner, machte ein Maschinenbaustudium und stieg dann bei AS Tech ein. „Für mich war direkt klar, dass ich das machen will. Ich wollte von Anfang an mitmischen“, sagt er. Er arbeitete in der Produktion, der Konstruktion und der Montage von AS Tech und verdiente sich damit auch unternehmensintern seine Sporen. Mittlerweile ist er Geschäftsführer und hat die technische Leitung übernommen.