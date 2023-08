Geilenkirchen investiert : Neue Flüchtlingsunterkunft für 4,3 Millionen Euro

Für rund 4,3 Millionen Euro sollen die Flüchtlingsunterkünfte An der Friedensburg in Geilenkirchen um ein weiteres Bauwerk erweitert werden. Foto: MHA/Udo Stüßer

Geilenkirchen Singles und Senioren sind in Geilenkirchen oft vergebens auf Wohnungssuche. In dieser Situation steigt die Zahl der Flüchtlinge auf über 500. Es werden weitere kommen. Deshalb will die Stadt für 4,3 Millionen Euro ein weiteres Wohnheim bauen.

„Der Wohnungsmarkt ist leergefegt“, klagt Yvonne Wolf, Integrationsbeauftragte der Stadt Geilenkirchen. Besonders kleine Wohnungen sind gefragt. Es sind nicht nur Ehepaare, Senioren und Singles, die auf der Suche sind: Die Stadt muss auch die ankommenden Flüchtlinge versorgen, und die städtischen Unterkünfte sind schon lange belegt.

517 Flüchtlinge leben derzeit in Geilenkirchen, die Zahl wächst fast täglich an. Alleine für den Rest des Monats wurden bereits 23 weitere Asylsuchende angekündigt. Nur drei von ihnen kommen aus der Ukraine, die anderen stammen aus dem Iran, aus Afghanistan und Syrien. „Die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind zu 80 Prozent gefüllt. In ihnen müssen Freiräume für die Menschen geschaffen werden, die erstmals nach Deutschland kommen und Asyl beantragen. Deshalb werden immer mehr Asylbewerber aus den Erstaufnahmeeinrichtungen auf die Kommunen verteilt“, sagt Yvonne Wolf.

Auch mit diesen dann 540 Asylbewerbern ist die Geilenkirchener Quote noch längst nicht erfüllt: „Laut der Wohnsitzzuweisung sind wir mit 172 Zuweisungen im Minus“, so die Integrationsbeauftragte. Das sind Flüchtlinge, die derzeit noch in Großstädten leben, die ihre Quoten erfüllt haben. Alle über deren Quote liegenden Menschen werden auf die kleineren Kommunen verteilt. „Nach dieser Quote wurden uns schon bis zu 40 Flüchtlinge in einer Woche zugewiesen“, sagt Wolf. Und auch in der Erfüllungsquote liegt Geilenkirchen mit 30 im Minus. Diese beiden Quoten steigen mit jedem weiteren Zuzug von Asylbewerbern nach Deutschland.

Yvonne Wolf (im Hintergrund) ist seit Jahren rund um die Uhr als Integrationsbeauftragte in Geilenkirchen im Einsatz. Foto: MHA/Udo Stüßer

Langfristig rechnet die Verwaltung mit der Zuweisung von mehr Menschen „Es wird immer Fluchtbewegungen geben, weil es immer Kriege geben wird. Auch der Klimawandel ist für viele Menschen ein Fluchtgrund“, weiß Wolf.

Da die Verwaltung davon ausgeht, dass die Zahl der unterzubringenden Flüchtlinge auf einem konstant hohen Niveau bleibt, plant sie den Neubau eines Wohnheims „An der Friedensburg“. Zwei dreigeschossige Unterkünfte wurden hier bereits unter Bürgermeister Thomas Fiedler errichtet. Jetzt soll in unmittelbarer Nachbarschaft eine viergeschossige Unterkunft errichtet werden. Die Kosten werden sich nach groben Schätzungen auf rund 4,3 Millionen Euro belaufen.

Über den Bau muss zuerst die Politik entscheiden. Erstmals werden die Pläne an diesem Donnerstag im Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur beraten. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr. Nach einer weiteren Beratung im Umwelt- und Bauausschuss am Dienstag, 29. August, trifft der Stadtrat am Mittwoch, 13. September, eine Entscheidung.

Von den derzeit 517 Flüchtlingen in Geilenkirchen leben 191 in städtischen Unterkünften: An der Friedensburg, in der August-Thyssen-Straße, Zum Junkersbusch und am Limitenweg. 180 Personen sind in der Fliegerhorstsiedlung untergebracht, weitere Asylbewerber leben in 103 von der Stadt angemieteten Wohnungen oder Häusern. „Wir haben alles angemietet, was preislich passt. Die Stadt bezahlt Mieten nach dem Sozialtarif“, sagt Wolf.

So hoch wie derzeit war die Zahl der Asylbewerber noch nie in Geilenkirchen: Den Höchststand gab es im Januar 2016 mit 336 Menschen aus Krisen- und Kriegsgebieten, überwiegend aus Afghanistan, Albanien und Aserbaidschan. Heute kommen sie überwiegend aus Syrien, dem Iran, Afghanistan, der Türkei und Ukraine. Die Zahl der Flüchtlinge, die die Stadt zu betreuen hatte, sank dann 2016 ganz schnell auf 178, weil der Kreis Heinsberg in der Geilenkirchener Selfkantkaserne eine Erstaufnahmeeinrichtung eröffnete. Die dort vorhandenen 210 Plätze wurden von der von Geilenkirchen zu erfüllenden Quote abgerechnet. Doch diese Einrichtung wurde noch nicht einmal zwei Jahre betrieben, seitdem steigen die Zahlen wieder an.

Mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs kamen weitere Flüchtlinge nach Geilenkirchen, auf dem Wohnungsmarkt wurde es immer enger: „Viele Ukrainer sind privat angekommen, beziehen ihre Leistungen vom Jobcenter und suchen selbst eine Unterkunft auf dem privaten Wohnungsmarkt. Manche reisen dann auch wieder aus, weil sie im Gegensatz zu Asylbewerbern Reisefreiheit genießen. Dementsprechend hoch ist die Dunkelziffer“, weiß die Integrationsbeauftragte. Eines steht für Yvonne Wolf fest: „Wir müssen den Menschen helfen, aber auch den Wohnungsmarkt entlasten.“

Dazu soll auch der 4,3 Millionen Euro teure Neubau einer Flüchtlingsunterkunft beitragen. Wie die Verwaltung vorab mitteilt, könne die Finanzierung zu großen Teilen über zinsgünstige Darlehen in Höhe von 0,5 Prozent erfolgen. In den ersten fünf Jahren könne die Finanzierung sogar zinsfrei geschehen. Zudem gewähre das Land einen 40-prozentigen Tilgungsnachlass. Außerdem seien weitere Zuschüsse, beispielsweise für Barrierefreiheit und Energieeffizienz, möglich.