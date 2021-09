Türkisch-Islamischer Kulturverein : Moschee bekommt einen neuen Parkplatz

Der Türkisch-Islamische Kulturverein Übach-Palenberg will sich mehr öffnen, den Dialog suchen und Vorurteile abbauen. Ein erster Schritt ist der Tag der offenen Moschee. Foto: MHA/Michéle-Cathrin Zeidler

Übach-Palenberg Hüseyin Salin ist der neue Vorsitzende des Türkisch-Islamischen Kulturvereins in Übach-Palenberg. Er hat sich viel vorgenommen. Nicht nur äußerlich will er an der Moschee einiges ändern.