Leichenteile und eine Festnahme : Durchbruch im mysteriösen Mordfall „Dorota“

Dorota Galuszka-Granieczny war 2016 in Süsterseel verschwunden. Jetzt nimmt die Polizei ihren Ehemann fest. Foto: ZVA/Daniel Gerhards

Geilenkirchen/Selfkant Fast sieben Jahre nach dem Verschwinden von Dorota finden die Ermittler nach Informationen, die unserer Zeitung vorliegen, Leichenteile im Haus des Ehemanns und nehmen ihn fest. Ein Durchbruch in einem Fall voller Ungereimtheiten und Skurrilitäten.

Am Ende hat es für den mutmaßlichen Täter dann wohl nicht mehr gereicht, sich hinter der gutbürgerlichen Fassade des dunkelbraunen Reihenmittelhauses in Geilenkirchen-Gillrath zu verstecken. Fast sieben Jahre nach dem Verschwinden der jungen Frau, hat die Polizei am Dienstag den Mordverdächtigen im Fall „Dorota“ in ebendiesem Reihenhaus festgenommen.

Die Festnahme ist der vorläufige Höhepunkt in einem der aufsehenerregendsten Kriminalfälle der vergangenen Jahre. Darin gab es bislang vor allem viele Fragezeichen. Die dürften sich nun in Ausrufezeichen verwandeln. Am Dienstag durchsuchte die Polizei das Wohnhaus von Manfred G., dem Ehemann von Dorota. Nach Informationen unserer Zeitung hat die Polizei dabei auch Leichenteile gefunden und Dorotas Ehemann festgenommen. Damit dürfte klar sein, dass Dorota Galuszka-Granieczny, die lange als vermisst galt, umgebracht wurde.

Anwohner der Bergstraße in Gillrath hatten am Dienstag einen größeren Polizeieinsatz im Haus von Dorotas Ehemann beobachtet. Die Aachener Staatsanwältin Katja Schlenkermann-Pitts konnte den Polizeieinsatz auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigen und betonte: „Wir sind in dem Fall einen guten Schritt weiter.“ Offensichtlich also ist die junge Frau tot, die im Oktober 2016 unter rätselhaften Umständen verschwunden war. „Obduktionsergebnisse liegen allerdings noch nicht vor“, sagte Schlenkermann-Pitts. Weitere Einzelheiten wollte die Staatsanwältin noch nicht preisgeben.

Dorotas Ehemann Manfred G. wurde damit bereits zum zweiten Mal festgenommen. Die erste Festnahme fand wenige Tage nach dem Verschwinden der Frau im Herbst 2016 statt. Damals konnten ihm die Ermittler von der Mordkommission aber offensichtlich nichts nachweisen und ließen ihn wieder laufen. Jetzt, fast sieben Jahre später, nimmt die Polizei den Mann erneut fest. Diesmal scheint die Beweislage besser zu sein.

Nach dem Verschwinden von Dorota stand der Selfkant-Ort Süsterseel Kopf. Die Polizei durchsuchte das Haus, in dem Dorota, ihr Mann und ihr Sohn damals gemeinsam gewohnt hatten. Damals fanden die Ermittler weder eine Leiche noch Blutspuren. Sie weiteten ihre Suche immer mehr aus. Mit Hundertschaften, Hunden und Booten suchte die Polizei in den Waldstücken um Süsterseel herum. Dort und auch in den benachbarten Niederlanden fanden sie nichts. Es wirkte wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen.

Fast sieben Jahren nach Dorotas Verschwinden hat die Polizei am Dienstag dieses Reihenhaus in Gillrath durchsucht und einen Tatverdächtigen festgenommen. Foto: Nicola Gottfroh

Dorotas Ehemann hatte Süsterseel zwischenzeitlich den Rücken gekehrt und war in den Geilenkirchener Ortsteil Gillrath gezogen. Dort, in dem Haus, das zwischen dem Bahnhof der historischen Selfkantbahn und der Grundschule liegt, sind nun die Rollläden heruntergelassen. Vor dem Einfamilienhaus, an dessen Briefkasten zwei Familiennamen stehen, befindet sich ein großer blauer Entsorgungscontainer. Eine Nachbarin sagt: „Ich war schon überrascht. Wir haben uns ab und zu ein bisschen unterhalten, aber mit diesem Fall habe ich ihn nie in Verbindung gebracht.“

Ein anderer Anwohner dagegen wusste ganz genau, wer dort ins Dorf gezogen war. „Man darf ja niemanden vorverurteilen, das macht das Gericht. Aber viele glaubten immer, dass er für das Verschwinden seiner Frau verantwortlich war. Für die Familie bin ich froh, dass sie jetzt endlich Klarheit hat, dass Dorota tot ist. Jetzt kann sie begraben werden, und die Familie hat einen Ort zum Trauern“, sagt der Mann, der seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte.

Dass von Beginn an nur wenige glaubten, dass Dorota tatsächlich freiwillig abgehauen war, hängt auch mit den vielen Ungereimtheiten in dem Fall zusammen. Dorotas Ehemann hatte bei der Polizei ausgesagt, sie sei am 18. Oktober 2016 einfach aus der Tür gegangen und nicht zurückgekehrt. Dunkelblaue Hose, schwarze Lederjacke, hochhackige Schuhe. So soll die damals 29-Jährige gegangen sein. Ihr Handy, ihre Brille und vor allem ihren damals sieben Jahre alten Sohn sollte sie einfach zurückgelassen haben? Das passte von vornherein nicht zusammen.

Nach ihrem Verschwinden hatte die Polizei versucht, Dorotas Leiche in Waldstücken und Seen bei Süsterseel zu finden. Damals jedoch ohne Erfolg. Foto: Ralf Roeger

Der Fall Dorota strotzte nur so vor Kuriositäten und war damit ein gefundenes Fressen für den Boulevard. Dorota war jung, blond, attraktiv und verschwunden. Weil sie einfach nicht zu finden war, suchten auch Gruppen von Privatleuten - viele von ihnen hatten wie Dorota polnische Wurzeln und die meisten hatten die Frau gar nicht persönlich gekannt. Ein polnischer Privatdetektiv wurde eingeschaltet. Mehrere Hellseher stellten Vermutungen über ihren Verbleib an. Und es war dann auch die „Bild“-Zeitung, die Chatverläufe eingesehen haben wollte, die einen Beziehungsstreit zwischen Dorota und ihrem Ehemann belegen sollten. Dorota soll ihrem Ehemann demnach gesagt haben, dass sie ihn verlassen will, weil sie einen Liebhaber habe. „Dann geh‘ zu ihm“, soll er erwidert haben.

Dorotas Zwillingsschwester Agata kam auch in den Selfkant, um nach ihrer verschwundenen Schwester zu suchen. Sie machte sich gemeinsam den privaten Suchhundeausbildern Patrick de Cock und Michele Carbone in Süsterseel und einem alten Gehöft in Geilenkirchen auf die Suche. Aber auch die privaten Spürnasen fanden keine Spur zu Dorota.