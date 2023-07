Ab aufs Rad, Route 5 : Mit dem Rad entlang Heide und Wurm

Entspannt an der Wurm entlang geht es zum Plateau von Teveren. Foto: Ralf Schröder

Geilenkirchen Entspannte und abwechslungsreiche Runde im Geilenkirchener Land, die vorrangig über asphaltierte Wirtschaftswege führt.

Wir starten in Geilenkirchen am Marktplatz, wo sich der Rad-Knotenpunkt (KP) 01 befindet. Hierhin reist man aus Richtung Aachen problemlos auch mit der Bahn an, der Bahnhof ist vom Markt nur 2 Radminuten entfernt. Für die Runde folgen wir den nebenstehend genannten Knotenpunkten. Allerdings fehlten bei der Recherche im Februar 2022 einige Schilder, sodass es sinnvoll ist, die GPS-Daten verfügbar zu haben.

Zunächst geht es an der Wurm entlang aus Geilenkirchen hinaus. Auf der Höhe von Frelenberg verlassen wir das Tal und fahren hinauf auf das Plateau von Teveren. Vom KP 02 geht es entlang des Zauns der AWACS-Base hinunter in Richtung Gillrath. Dort befindet sich am Bahnhof der Selfkantbahn der KP 03. Wir queren die Bundesstraße, kurbeln einen kleinen Anstieg hinauf und fahren über Hatterath nach Tripsrath.

Jetzt fahren wir über freie Ackerflächen und mit zahlreichen Windrädern im Blick wieder in Richtung Wurmtal, das wir in Nirm erreichen. Nur kurz folgen wir dem Fluss, um zum KP 06 zu gelangen biegen wir bald nach links ab. Durch Würm erreichen wir Beeck, wo wir in Richtung von KP 07 auf unseren Einkehrtipp treffen: das Bauern- und Erzählcafé, seit vielen Jahren als leckere Adresse bekannt.

Tourinfos Das erwartet Sie unterwegs Start: Geilenkirchen

Strecke: 39 km

Höhenmeter: 201 m Beschreibung: Entspannte und abwechslungsreiche Runde im Geilenkirchener Land, die vorrangig über asphaltierte Wirtschaftswege führt. Selten ist der Belag ruppig, Feldweg-Passagen machen nicht einmal 15 Prozent der Strecke aus. Wir queren etliche stille Dörfer und sind ansonsten meist in ebenfalls stiller Acker- und Wiesenlandschaft unterwegs. Das Profil ist leicht wellig. Die einzige nennenswerte Steigung führt nach KP 63 kurz aus dem Wurmtal hinaus. Stationen: Geilenkirchen, Grotenrath, Teveren, Gillrath, Hatterath, Tripsrath, Nirm, Würm, Beeck, Apweiler, Immendorf, Prummern, Süggerath, Geilenkirchen Sehenswert: Bahnhof Selfkantbahn Gillrath, Wurmtal bei Nirm, Historisches Schloss Trips