Teverener Heide : Mit dem Nabu auf Orchideensuche

Von einer zur nächsten Orchidee wanderte eine Gruppe von Naturfreunden durch die Teverener Heide. Foto: Dettmar Fischer

Geilenkirchen Orchideen am Wegesrand im Wald sehen oft anders aus als die auf der Fensterbank. Mit Experte Hubert Schippers machten sich Naturfreunde in der Teverener Heide auf die Suche. Wie sehr haben die heimischen Arten in diesem Jahr zu leiden?

52 Orchideenarten und Unterarten gibt es in Nordrhein-Westfalen. An den meisten geht der Spaziergänger achtlos vorbei. Gerade jetzt, wo die Trockenheit den Pflanzen in der Natur zu schaffen macht, tun sich auch einige Orchideenarten schwer. Nichtsdestotrotz machte sich eine kleine Gruppe von Naturfreunden am Samstagmorgen auf den Weg, um in der Teverener Heide den Breitblättrigen Stendelwurz, den Braunroten Stendelwurz und noch einige andere Arten am Wegesrand zu entdecken.

Hubert Schippers, Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe Geilenkirchen/Übach-Palenberg leitete die Orchideenwanderung. Los ging es am Grotenrather Heideparkplatz. Mit von der Partie war neben einigen sehr interessierten Jugendlichen aus der NABU-Jugendgruppe auch „Orchideen-Hund“ Leo. Es war erst seine zweite Exkursion. So musste man feststellen, dass Leo seinen Aufgabenbereich selbst doch etwas anders definiert hatte. Obwohl er von der Körpergröße am nächsten an den kleinen Pflänzchen dran war, interessierten ihn eher die anderen Hunde, die von ihren Herrchen ausgeführt wurden.

Also musste Hubert Schippers selbst ran. Schon auf dem Parkplatz hatte er an die Teilnehmer einen informativen Flyer des Arbeitskreises Heimischer Orchideen NRW verteilt. Dieser Arbeitskreis, für den Schippers den Kreis Heinsberg betreut, hat sich die Erforschung und den Schutz sowie Maßnahmen zur Erhaltung der heimischen Orchideenwelt zur Aufgabe gemacht. Der Flyer stellt mit Fotos und Hinweisen zu den Verbreitungsschwerpunkten und der Hauptblütezeit 28 der heimischen Orchideenarten vor.

Hubert Schippers (l.), Vorsitzender des NABU Geilenkirchen/Übach-Palenberg, wies die Teilnehmer einer Orchideenwanderung auf die am Wegesrand verborgenen Schönheiten hin. Foto: Dettmar Fischer

Nach einer kurzen Wegstrecke entlang des Waldrandes klickten das erste Mal die Handzähler, die Hubert Schippers und sein „bester Mann“ im Team bedienten. Der „beste Mann“ ist noch recht jung und doch schon sehr sachkundig. Selbst Orchideen, die keine Blüten ausgebildet hatten, mit schon leicht verdorrenden Blättern, entgingen dem scharfen, geschulten Blick des Jungen nicht. Klick, klick, klick, nach einer guten halben Stunde zeigte sein blauer Handzähler bereits zehn verschiedene Orchideengewächse.

Mit einem Handzähler wurden die entdeckten Orchideenarten gezählt, auch diese, bei der es sich vermutlich um eine Hybride handelt. Foto: Dettmar Fischer

Ein ungeschultes Auge hätte wohl keine dieser, wenn sie denn blühen, schönen Pflanzen wahrgenommen. Sie kommen längst nicht so auftrumpfend daher, wie diejenigen, die ihr Leben auf der Fensterbank zubringen. Allerdings, wenn man einmal eine Epipactis helleborine gleich am Rande eines Spazierweges entdeckt hatte, sich die Mühe machte, sich zu dem Pflänzchen hinunterzubeugen und es genau betrachtete, dann war das Jagdfieber geweckt. Die Epipactis helleborine, auch Breitblättriges Stendelwurz genannt, ist die häufigste Orchideenart in unserer Region.

Menschen durch die Natur zu führen und sie auf deren Schönheiten aufmerksam zu machen, ist bestimmt die sicherste Methode, um die Natur zu schützen. Doch Hubert Schippers erzählte auch von dem gut gemeinten Versuch, einer breiteren Öffentlichkeit die Welt der heimischen Orchideen nahezubringen. Vor ein paar Jahren hatte man die Standorte von Orchideen öffentlich gemacht. Manche Zeitgenossen hatten die Hinweise aber genutzt, um die Orchideen auszugraben und mitzunehmen. Bei einer der nächsten Exkursionen hatte Schippers die Grablöcher entdeckt. Da Orchideen Magerböden bevorzugen, werden die der Natur geraubten Exemplare wahrscheinlich in den Gärten der Diebe eingegangen sein.

Die Epipactis helleborine, auch Breitblättriges Stendelwurz genannt, ist eine Orchideenart, die häufig vorkommt. Foto: Dettmar Fischer

Hubert Schippers weiß sehr viel über heimische Orchideen, schließlich betreut er auch 80 Felder im Naturpark Eifel, in denen er die Standorte von Orchideen regelmäßig kartiert. Über eine Bekanntschaft mit dem Geobotaniker Professor Dr. Wolfgang Schumacher war Schippers vor gut 15 Jahren zu den Orchideen gekommen.

Bei der Wanderung durch die Teverener Heide musste aber selbst Hubert Schippers einmal passen. Sein „bester Mann“ hatte als Nummer 10 auf seinem Handzähler ein eher mickriges Exemplar einer ihm unbekannten Orchidee entdeckt und bat um Rat. „Vermutlich eine Hybride“, meinte Schippers, eine Kreuzung aus zwei Sorten, aber um welche Arten konnte es sich handeln? Eine Teilnehmerin zückte ihr Handy und nutzte ihre Blümchen-und-Bäumchen-Erkennungs-App und die tippte auf eine Breitblättrige Stendelwurz. „Warten wir es ab“, meinte Schippers, „und lassen die Orchidee noch etwas wachsen. Bei der nächsten Exkursion wissen wir dann mehr.“