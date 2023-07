Aus Kunden werden Freunde : Mit dem Bäckerwagen durch die Dörfer rund um Geilenkirchen

Karin Christensen beliefert ihre Kunden schon seit Jahrzehnten mit Brot, Brötchen und süßen Köstlichkeiten. Foto: mha/Udo Stüßer

Geilenkirchen Mit 70 Jahren fährt Karin Christensen mit dem Bäckerwagen durch die Dörfer. Sie verkauft nicht nur Brötchen, Brot und süße Köstlichkeiten, sondern ist Ansprechpartnerin für alle Lebenslagen.

„‚Karin, ich brauche kein Brot mehr. Ich gehe ins Pflegeheim.‘ Als er das sagte, haben wir beide geweint.“ Die Frau, die das sagt, ist Karin Christensen, in Teveren und Umgebung bekannt, beliebt und als Gesprächspartnerin hochgeschätzt. Die 70-Jährige arbeitet in der Teverener Bäckerei Pennartz, die ihr Bruder Hans-Josef 1971 von ihrem Vater Arnold übernommen hat. Dieser hatte das kleine Geschäft mit der Backstube 1951 in der Kirchstraße gegründet.

In der Bäckerei wuchsen die Geschwister auf, halfen als Kinder schon im väterlichen Betrieb mit. „Und als ich mit 18 Jahren den Führerschein machte, fuhr ich bereits am nächsten Tag mit unserem Bäckerwagen durch die Dörfer und belieferte unsere Kunden“, blickt Karin auf das Jahr 1970 zurück. Der Senior, der vor wenigen Wochen ins Pflegeheim ging, gehörte zu den Kunden, die sie seit vielen Jahrzehnten kennt und beliefert hat. Ende des Jahres werden wohl viele Tränen fließen. Dann geht Karin Christensen in den Ruhestand.

Bereits mit 18 Jahren verstaute die Teverenerin morgens Brot, Brötchen und Gebäck in ihrem Bäckerwagen und fuhr dreimal in der Woche zu den Menschen in Teveren, Nierstraß, Panneschopp und Marienberg. Im Laufe der Jahre kamen Stammkunden aus Gillrath, Stahe, Niederbusch, Geilenkirchen, Scherpenseel und Grotenrath hinzu. Dreimal in der Woche packt sie morgens etwa 70 Brötchen, 30 Brote, 40 bis 50 Gebäckstücke und 30 bis 40 Sahnetörtchen in ihren Dacia und macht sich auf den Weg. Dann hat sie bereits fast einen halben Arbeitstag hinter sich. Um 3.15 Uhr nämlich trifft sie sich mit ihrem Bruder in der Bäckerei, der bis dahin Brote, Brötchen und süße Köstlichkeiten gebacken hat. Gemeinsam füllen die Geschwister Tüten, und Karin Christensen beliefert ihre Kunden morgens mit frischen Brötchen. „Es gibt Kunden, die wollen ihre Brötchen bis 5 Uhr geliefert haben, weil sie dann zur Arbeit fahren“, sagt sie.

Die letzte Bäckerei in Teveren: Ihrem Bruder Hans-Josef Pennartz hilft Karin Christensen im Laden und fährt am frühen Morgen Brötchen aus. Foto: mha/Udo Stüßer

Gegen 6.15 Uhr hat sie ihre Tour beendet. Montags hilft sie anschließend noch in der Bäckerei aus, donnerstags, freitags und samstags ist sie mit ihrem kleinen Bäckerwagen auf Tour. Im Laufe der Jahre hat sie nicht nur viele Kunden gewonnen, sondern echte Freundschaften geknüpft und viel erlebt. Es sind nicht nur alte Menschen, die sich freuen, wenn sie mit ihrem Bäckerwagen kommt. „Nein, da gibt es auch junge Leute, die froh sind, wenn sie den Weg zum Bäcker im nächsten Dorf gespart haben“, sagt sie. Meist bleibt es nicht beim Kauf von Backwaren, oft schließt sich dem Geschäftlichen ein kurzer oder auch längerer Plausch an. Mit „Haste schon gehört…?“ und „Weißt Du schon…?“ fangen viele Gespräche an. Denn: „Da ich so früh unterwegs bin und mit vielen Menschen Kontakte habe, bekomme ich viel mit. Ich bin die lebende Dorfzeitung“, sagt sie lachend.

Schöne und weniger schöne Begebenheiten werden Karin Christensen anvertraut, für manche Menschen ist sie sozusagen ein Kummerkasten, mit dem man Sorgen und Leid teilt. Geduldig und mitfühlend hört sie sich so manche Krankengeschichte an. „Das geht dann so weit, dass eine Kundin nach einer Brustoperation die Bluse aufknöpft, um mir ihre Narben zu zeigen. Oder eine Frau ihrem Mann die Bettdecke wegreißt, um mir den Katheter zu zeigen, der gelegt wurde. Ihm war es recht peinlich, denn er lag nackt unter der Bettdecke“, berichtet die Frau, die eigentlich nur Backwaren verkaufen wollte.

Auf die Kundin, von der sie in der Mittagszeit eingeladen wird, weil sie frische Reibekuchen gemacht hat, freut sich Karin Christensen besonders. Aber auch auf die eine oder andere Tasse Kaffee mit Frauen, die nicht nur Backwaren, sondern auch ein Gespräch suchen.

Wenn Karin Christensen zur nächtlichen Stunde unterwegs ist, begegnen ihr nicht nur angenehme Zeitgenossen: „Auf dem Weg zur Bäckerei bemerkte ich gegen 4.30 Uhr einen Mann mit zwei gefüllten Plastikbeuteln. Der Mann kam mir sehr seltsam vor, und ich informierte die Polizei. Sie stellte fest, dass es sich um einen Autoknacker handelte, der mehrere Autos aufgebrochen und Radios gestohlen hat“, sagt die Frau, die am hellen Tag selbst zum Opfer geworden ist: „Ich hatte in Grotenrath am Straßenrand meinen Bäckerwagen geparkt und auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Kundin beliefert. Plötzlich sah ich, wie zwei Männer in mein Auto springen und wegfahren. Gott sei Dank hatte ich meine Geldtasche in der Hand. Aber Auto, Papiere und Backwaren waren weg. Das Auto habe ich nie mehr wiedergesehen.“

Angst kennt die 70-Jährige auch heute noch nicht: Im Laufe der Jahre hat sie schon so manchen Brötchendieb erwischt und auf seine Tat angesprochen. Und auch beim Einfangen von entlaufenen Pferden und Kühen hat sie schon geholfen. „Aber diese Hilfe kann man heute nicht mehr leisten. Heute muss man auch bei dieser Arbeit seinen eng getakteten Zeitplan einhalten, weil die Kunden pünktliche Lieferung wünschen.“

Karin Christensen ist ein fröhlicher Mensch, viele Jahre hat sie sich im Karneval engagiert. Aber sie hat auch eine ernste Seite. So ist sie sehr stark in der katholischen Kirche engagiert: Drei Jahre lang hat sie Kurse besucht, um den Wortgottesdienst zu halten, zwei weitere Jahre, um beerdigen zu dürfen. „Manche Priester stehen am Grab und sprechen kein persönliches Wort über den verstorbenen Menschen. Das ist traurig. Ich kenne die meisten Menschen und kann bei der Beerdigung viel aus ihrem Leben erzählen. Denn viele Verstorbene waren meine Kunden“, sagt sie.