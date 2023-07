Verpachtung von Namensrechten : Macht Germania Teveren das, was Geilenkirchen-Hünshoven nicht darf?

Offiziell ist es das Heidestadion, in dem Germania Teveren aufläuft. Auf verschiedenen Internetseiten ist aber auch die Rede vom NG Perfumes Stadion. Sehr zum Missfallen von Politik und Verwaltung. Foto: MHA/Udo Stüßer

Geilenkirchen Der FSV Geilenkirchen-Hünshoven darf das Namensrecht am Waldstadion nicht verpachten. Derweil gibt es Hinweise, dass Germania Teveren das Heidestadion auch als NG Perfumes-Stadion bezeichnet – ohne Genehmigung der Stadt.

Über die Entscheidung des Geilenkirchener Stadtrates, dass das „Waldstadion“ nicht in CSB-Waldstadion umbenannt werden darf, ist Harald Kehmer, Vorsitzender des FSV 09 Geilenkirchen-Hünshoven, enttäuscht. Um die Vereins- und Jugendarbeit in dem von der Stadt komplett neu gestalteten Stadion weiter voranzubringen, seien zusätzliche Finanzmittel notwendig, hatte der FSV-Vorstand argumentiert und wollte den Stadionnamen vermarkten.

In der Firma CSB hatte der Verein bereits einen Sponsor gefunden. Die kommerzielle Verpachtung des Namensrechtes an einer städtischen Anlage sieht die Verwaltung allerdings kritisch. Es könne so leicht der Eindruck entstehen, dass die Anlage durch den Sponsor oder zumindest unter maßgeblicher Beteiligung des Sponsors errichtet worden sei, argumentierte Beigeordneter Herbert Brunen.

Die Neugestaltung des Stadions sei ausschließlich mit städtischen Mitteln realisiert worden, wodurch dem Verein ein nicht unerheblicher Vorteil entstanden sei. Würde dieser Vorteil auch zu kommerziellen Zwecken genutzt, würde eine Ungleichbehandlung der Vereine untereinander entstehen.

In der Vorlage für den Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur und den Rat erklärt Brunen: „Vergleichbare Anträge hat es in der Vergangenheit bislang noch nicht gegeben. Demzufolge sind seitens der Stadt bislang auch noch keine entsprechenden Zustimmungen für eine kommerzielle Verpachtung der Namensrechte an städtischen Sportanlagen erteilt worden.“ Dieser Meinung schlossen sich der Fachausschuss und der Stadtrat mehrheitlich an. Harald Kehmer ist natürlich recht enttäuscht über die Entscheidung, sagt aber: „Es ist eine demokratische Entscheidung, die ich akzeptieren muss.“

Was den FSV-Vorsitzenden allerdings sehr wundert, ist die Tatsache, dass das Teverener Stadion, seit Jahren in der Region als Heidestadion bekannt, im Internet als NG Perfumes Stadion auftaucht. So unter anderem auf der Seite „Europlan European Football Magazine“. Hier lautet die Adresse für Germania Teveren NG Perfumes Stadion, Am Sportplatz 1, 52511 Geilenkirchen. Unter ehemalige/alternative Namen ist hier vermerkt Heidestadion (bis 2021). Auch der Aschenplatz ist mit NG Perfumes Stadion angegeben. NG Perfumes gehört neben Gebäudereinigung Paulus und Auto Rahmen zu den Hauptsponsoren von Germania Teveren.

Harald Kehmer hat jetzt in einem Brief an Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld die Frage gestellt, ob das Verbot, das Namensrecht zu verpachten, für alle Vereine gilt. Dies habe sie, so Kehmer, bejaht.

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte Ritzerfeld: „Im Rahmen der aktuellen Diskussion haben auch mich inzwischen von unterschiedlichen Seiten Hinweise erreicht, wonach das Teverener Stadion mit einem besonderen Firmennamen in Verbindung gebracht wird. Ein solcher angeblicher Sachverhalt wurde der Stadtverwaltung bisher nicht mitgeteilt; dementsprechend wurde insoweit auch zu keiner Zeit von hier aus eine Genehmigung erteilt. Da auch uns zu dieser Thematik unbedingt an einer Gleichbehandlung aller Vereine gelegen ist, sind wir hierzu bereits in eine Überprüfung dieser Behauptungen eingetreten.“

NG Perfumes mit Sitz im niederländischen Kerkrade wirbt auf seiner Internet-Seite für sich als „Full-Service-Hersteller von Parfüms für Einzelhandelsunternehmen, Marken und Handelsmarken.“ Mit Produktionsstätten in Europa und Asien seien die Möglichkeiten endlos. Hier präsentiert sich das Unternehmen auch als Sponsor von F.C. Germania Teveren. „Der Verein unter der Leitung des neuen Trainers Ger Senden (ehemaliger Spieler von Roda JC) wird auch seinen Stadionnamen ändern.