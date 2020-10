Kostenpflichtiger Inhalt: Wahrscheinlich Brandstiftung : Löste ein 14-Jähriger das Feuer im Kaufland aus?

Nach einem Feuer im Gelo Carré Geilenkirchen war die Herzog-Wilhelm-Straße rund vier Stunden lang gesperrt, damit Polizei und Feuerwehr ungehindert ihrer Arbeit nachgehen konnten. Foto: Feuerwehr Geilenkirchen

Geilenkirchen Die Ermittlungen nach einem Feuer im Gelo Carré in Geilenkirchen am Freitag dauern noch an. Laut derzeitigem Stand könnte es sich um Brandstiftung handeln. Der Supermarkt ist wieder wie gewohnt geöffnet.