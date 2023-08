Kleine Flugzeuge, großer Lärrn : Testflüge sorgen für sichere Awacs-Landung

Fluglotse Marcus (rechts) und der Technische Offizier Markus sorgen im Tower für eine sichere Landung der Flugzeuge in Teveren. Foto: MHA/Udo Stüßer

Geilenkirchen Früher waren es die Frühwarnflugzeuge des Awacs-Verbandes, die für viel Lärm in Geilenkirchen sorgten. Heute sind es wesentlich kleinere Flugzeuge, die oft stundenlang den Flugplatz anfliegen, ohne zu landen. Antworten findet man im Tower.

Der Anfang der 1980er-Jahre in Geilenkirchen-Teveren aufgebaute Nato E3A-Verband brachte nicht nur einen enormen Schub für die heimische Wirtschaft mit sich: Die anfangs 18-Frühwarnflugzeuge und drei Trainingsmaschinen ohne Radar, sogenannte TCA (Trainer and Cargo Aircraft) für das Training der Cockpit-Besatzung und für Personal- und Materialtransporte, sorgten für Lärm. Zu viel Lärm schimpften Kritiker im deutschen und niederländischen Grenzgebiet. Und so gab es immer wieder Proteste.

Doch im Laufe der Jahre reduzierte der Awacs-Verband die Anzahl der Flugzeuge und auch die der Starts und Landungen in Geilenkirchen. Die Proteste flauten ab, mit dem Lärm der nun stattfindenden Flugbewegungen hat man sich arrangiert.

Das Flugplatzrundsuchradar erfasst Flugobjekte in einem Radius von 100 Kilometern. Es ist eins von vier Anflugleitsystemen. Foto: MHA/Udo Stüßer

Doch in jüngster Zeit werfen vermehrt wesentlich kleinere Flugzeuge Fragen auf, die an manchen Tagen den Flugplatz aus allen Himmelsrichtungen und aus verschiedenen Höhen anfliegen, aber nicht landen, sondern wieder durchstarten, um das Prozedere zu wiederholen. Derweil teilt der Awacs-Verband in unregelmäßigen Abständen mit, dass Kalibrierungsflüge auf dem Nato-Flugplatz stattfinden.

Über diese Kalibrierungsflüge und weitere Starts und Landungen von Flugzeugen, die die nicht zur Frühwarnflotte gehören, sprach unsere Zeitung im Tower des Flugplatzes mit dem Technischen Offizier Hauptmann Markus und mit dem Fluglotsen Marcus. Ihre Nachnamen dürfen wir aus Sicherheitsgründen nicht veröffentlichen.

Eines stellt im Gespräch der Fluglotse Marcus ganz klar fest: „Alle Flüge dienen der Sicherheit der Flugzeugbesatzung und der hiesigen Bevölkerung.“ Und beide betonen: „Alle Flugplätze sind gemäß internationaler Standards verpflichtet, ihre verschiedenen Flugsicherungssysteme in vorgeschriebenen Abständen zu vermessen.“ Der Technische Offizier ergänzt: „Wir überprüfen die Genauigkeit der Navigations- und Anflugradarhilfen sowie der Radaranlagen.“

Mit solch einem Learjet werden Kalibrierflüge in Geilenkirchen durchgeführt. Sie sorgen für sichere Landesysteme. Foto: FCS Flight Calibration Services GmbH

Da ist zunächst das Flugplatzrundsuchradar auf einem nahe gelegenen Hügel, durch das im Tower alle Flugobjekte auf den Bildschirmen dargestellt werden, die sich in einem Radius von 100 Kilometern rund um den Flugplatz bewegen. Das drehbare Präzisionsanflugradarsystem erfasst Flugobjekte nur aus einer Richtung kommend bis zu einer Entfernung von 35 Kilometern. Zwei Antennenanlagen bilden das Instrumentenlandesystem, das dem Piloten im Cockpit anzeigt, ob er sich in dem vorgeschriebenen Drei-Grad-Anflugwinkel befindet. Tacan ist sozusagen ein elektronisches Leuchtfeuer.

Mit dem Learjet 35 und der Beechcraft King Air 350 werden die verschiedenen Landesysteme getestet, indem sie sich über verschiedene Routen in unterschiedlichen Höhen dem Flugplatz nähern und die an Bord aufgezeichneten Daten mit denen vom Boden abgleichen. „Das ist sozusagen der TÜV für unsere verschiedenen Landesysteme“, sagt Fluglotse Marcus. „Es geht dabei um eine ganz genaue Führung des Luftfahrzeuges zur Landebahn. Eine falsche Anzeige im Cockpit könnte im schlimmsten Fall zum Absturz des Flugzeuges führen“, fügt der Technische Offizier Markus hinzu.

Etwa ein- bis zweimal im Jahr müssen die Systeme aus Sicherheitsgründen überprüft werden. Dies kann dann, je nach Wetter, ein bis zwei Wochen dauern. Diese Flüge, so erklären die Offiziere im Tower, werden seit der Stationierung des Awacs-Verbandes durchgeführt. Allerdings seien sie, obwohl sie bis zu sechs Stunden am Tag im Einsatz sind, im Lärm der an- und abfliegenden Awacs-Maschinen stets untergegangen.

Von den anfangs 18 Flugzeugen sind nur noch 14 Frühwarnmaschinen vom Typ Boeing 707 in Teveren stationiert, auch die drei TCA wurden längst ausgemustert. Für die Ausbildung und das Training werden vermehrt die drei Simulatoren genutzt. Außerdem wurden mehr Einsatzflüge von den vorgeschobenen Flugplätzen in Aktion in Griechenland, Trapani in Italien, Konya in der Türkei und Orland in Norwegen gestartet. Das bedeutet nicht nur weniger Fluglärm, sondern auch weniger Arbeit für die Techniker und Fluglotsen im Tower. „Die Kompetenz dieser Offiziere muss natürlich erhalten bleiben. Sie müssen ständig geschult und im Training sein“, so der Fluglotse.