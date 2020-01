Kostenpflichtiger Inhalt: Kundgebung in Geilenkirchen : 1500 Menschen setzen ein Zeichen gegen Antisemitismus

Rund 1500 Menschen hatten sich auf dem Markt versammelt, um ein Zeichen gegen den Antisemtismus zu setzen. Foto: Dettmar Fischer

Geilenkirchen Am Montag demonstrierten in Geilenkirchen rund 1500 Menschen gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Auslöser der Kundgebung waren Vorkommnisse in der Nacht vom 29. auf den 30. Dezember 2019, als mehr als 40 Grabsteine auf dem Jüdischen Friedhof in Geilenkirchenumgeworfen oder beschmiert wurden.