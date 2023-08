Probleme an allen Fronten : Immer mehr Eltern im Kreis Heinsberg suchen professionellen Rat

Die Familien kommen oft mit mehreren Problemlagen in Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche in Geilenkirchen und Erkelenz. Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Kreis Heinsberg Viele Familien haben derzeit mit zahlreichen Belastungen zu kämpfen. In fast 800 Fällen haben im vergangenen Jahr die Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas im Kreis Heinsberg geholfen. Welche Probleme dabei besonders zunehmen.

Wenn Eltern an ihre Grenzen kommen und nicht mehr weiterwissen oder Jugendliche Ärger in der Familie haben, hilft die Beratungsstelle der Caritas für Eltern, Kinder und Jugendliche in Geilenkirchen und Erkelenz weiter. Wie nötig dieses niederschwellige Angebot ist, zeigt ein Blick in den jüngst veröffentlichten Jahresbericht. Bereits seit Jahren steigt die Zahl der Hilfesuchenden immer weiter.

So verzeichneten die Mitarbeiter kreisweit im vergangenen Jahr 760 Beratungsanfragen. Im Vorjahr waren es 739. Hinter jeder neuen Anmeldung stehen meist mehrere Beratungsgespräche. „Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass wir in diesem Jahr nochmal mehr Anmeldungen haben“, sagt Sylke Kreyes, die Leiterin der Beratungsstellen. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sei die Beratung und Unterstützung von Familien, Kindern und Jugendlichen existenziell notwendig. „Der Krieg, die Energiekrise, die gestiegenen Preise und die Folgen der Corona-Pandemie haben einen großen Einfluss auf unsere Beratungen“, erklärt Kreyes. Dies würden sie und ihre Mitarbeiter sehr deutlich an der Themenvielfalt in den einzelnen Fällen merken.

Wer steht wie zu wem: Bei Konflikten in der Familie hilft Sylke Kreyes, Leiter der Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche in Erkelenz und Geilenkirchen. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

„Eltern, Kinder und Jugendlichen kommen mit immer mehr und auch schwerwiegenderen Belastungen und Auffälligkeiten zu uns“, sagt die Expertin. „Wir sprechen dann von Multiproblemlagen.“ Einen Hauptschwerpunkt mache dabei nach wie vor die familiären Belastungen aus, aber auch eine eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern und Entwicklungsauffälligkeiten, Auffälligkeiten im sozialen Verhalten und vielfältige Ängste würden die Beratungsthemen bestimmen.

Die Gründe für die Anmeldung seien deutlich massiver und vielfältiger als noch vor einigen Jahren. „Auch wenn es keiner mehr hören kann, machen sich noch immer Spätfolgen der Pandemie bemerkbar“, führt Kreyes aus. Viele Kinder würden sich isolieren, von ihren Eltern zurückziehen und mit Ängsten und schulischen Problemen kämpfen. Zusätzlich würden finanzielle Sorgen derzeit oftmals den Druck in der Familie erhöhen: „Wenn es den Eltern nicht gut geht, können sie sich auch nicht gut um ihre Kinder kümmern“, weiß Kreyes aus Erfahrung.

Hilfesuchende finden in Geilenkirchen und Erkelenz eine Anlaufstelle. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Hinzu komme die angespannte Situation im Gesundheitswesen. „Die Überlastung der Kliniken und niedergelassenen Therapeutinnen hat sicherlich auch Auswirkungen auf die bei uns ankommenden Familien“, ist Kreyes überzeugt. Oft würden die Eltern und Kinder schon lange auf einen Termin in der Klinik oder bei einem niedergelassenen Therapeuten warten. „Neulich meinte eine Mutter zu mir, dass sie bereits neun Monate auf einen Termin beim Psychologen wartet“, erzählt Kreyes. In der Wartezeit würden sich die Probleme verschlimmern. „Depressionen können sich manifestieren“, sagt die Diplom-Sozialarbeiterin. Das Team sei daher immer bemüht, zu helfen. „Wir können kurzfristig helfen, die Wartezeit zu überbrücken, aber natürlich keine langfristige Therapie ersetzen“, stellt Kreyes klar.

Hilfesuchende können mittlerweile an 24 Familienzentren im Kreisgebiet die offene Sprechstunde in Anspruch nehmen oder einen Termin in den Beratungsstellen in Erkelenz und Geilenkirchen machen – all das ist auch anonym möglich. „Wir würden uns wünschen, dass noch mehr Jugendliche die Beratung in Anspruch nehmen“, so Kreyes. Um das Angebot bekannter zu machen, hat das Team eine Flyer-Aktion speziell für die jugendliche Zielgruppe an Schule gestartet. „Wir würden uns nie hinter dem Rücken des Jugendlichen mit den Eltern besprechen“, nimmt Kreyes eine häufige Angst. Das weitere Vorgehen werden immer zusammen mit den Jugendlichen festgelegt.

Kreyes ist stolz, dass die Verzahnung der Beratungsstellen immer besser funktioniere. „So lassen sich viele Dinge schnell auf kurzem Weg regeln“, sagt sie. Seit 2022 gibt es am Standort Geilenkirchen nämlich zusätzlich eine neue Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen. „Der Aufbau und die Einrichtung war im vergangenen Jahr eine große Herausforderung“, so Kreyes. „Aber wir sind froh, gemeinsam mit den zwei anderen Fachstellen im Kreis Heinsberg dazu beitragen zu können, dass der Kreis Heinsberg kein weißer Fleck mehr in der Versorgung der Beratung bei sexualisierter Gewalt bei Kindern und Jugendlichen ist.“