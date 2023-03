Kreis verhängt Verbot : Krebserregende PFAS von Nato Air Base verschmutzen Gangelter Grundwasser

Zum Thema

Menschen können PFAS nach Angaben des Bundesumweltministeriums vor allem über Lebensmittel (inklusive Trinkwasser) aufnehmen. PFAS werden auf unterschiedliche Weise in Lebensmittel eingetragen. Sie sind in Böden, Trinkwasser, Futtermitteln und in Bedarfsgegenständen nachweisbar.

PFAS ist eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Chemikalien. Diese Stoffgruppe umfasst nach letzten Schätzungen mehr als 10.000 verschiedene Stoffe. PFAS kommen nicht natürlich vor und werden erst seit den späten 1940ern hergestellt.