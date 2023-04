Quelle auf der Nato Air Base : Krebserregende PFAS belasten Gangelter Grundwasser schon seit Jahren

PFAS stammen von Nato Air Base: Dort wurde eine Stelle lokalisiert, an der die gesundheitsschädlichen Stoffe in das Grundwasser gelangen. Foto: Manfred Kistermann/MANFRED KISTERMANN

Gangelt/Geilenkirchen Die gesundheitsschädlichen PFAS sind über Jahrzehnte von der Nato Air Base aus in Grundwasser gelangt. Was die Quelle für die PFAS-Belastung ist. Und wie hoch die Messwerte liegen.

Die Belastung des Grundwassers in Stahe und Niederbusch mit gesundheitsschädlichen PFAS besteht möglicherweise schon vielen seit Jahren. Anfang des Jahres 2020 war die Belastung mit den per- und polyfluorierte Alkylverbindungen – kurz PFAS – erstmals bei routinemäßigen Rohwasseruntersuchungen im Wasserwerk Gangelt festgestellt worden. Zuvor war das Wasser aber nie auf die wahrscheinlich krebserregenden Stoffe untersucht worden, sagt Daniel Lenzen, Geschäftsführer des Verbandswasserwerks Gangelt. Die PFAS stammen nach Angaben des Kreises Heinsberg von der Nato Air Base Geilenkirchen.

Als Grund für die PFAS-Belastung auf dem Nato-Flugplatz habe man nach Angaben des Kreises mit PFAS versetzten Löschschaum identifiziert. Dieser Löschschaum werde schon seit 2011 nicht mehr verwendet, sagt Lenzen. Bei PFAS handele es sich jedoch um „persistente Chemikalien, die gar nicht oder nur schwer abbaubar sind“, sagt Jennifer Grünter, Pressesprecherin des Kreises.

Die nun festgestellten Werte resultierten deshalb aus einem Zeitraum von mehreren Jahrzehnten, in denen das Flugplatzgelände militärisch genutzt wurde und die Nutzung des mit PFAS versetzten Feuerlöschschaums nicht verboten war. Der Löschschaum kam etwa bei Übungen zum Einsatz und sicher auch beim Flugzeugabsturz auf der Air Base im Jahr 1999. „Die Mittel, die wir 2020 festgestellt haben, sind wahrscheinlich in den frühen 2000er Jahren eingebracht worden“, sagt Lenzen. Denn es dauere etwa 20 Jahre, bis die PFAS ins Grundwasser durchsickern.

Während der Kreis Heinsberg den Anwohnern nun per Allgemeinverfügung verbietet, das Grundwasser in Stahe und Niederbusch zu nutzen, hat das Verbandswasserwerk in der Zwischenzeit reagiert, um die Trinkwasserqualität zu gewährleisten. Im Juni 2021 hat das Wasserwerk Aktivkohleanlagen installiert, mit denen die Stoffe aus dem Wasser herausgefiltert werden. Damit senke das Wasserwerk die PFAS-Belastung nun auf ein Zehntel des künftig geltenden Grenzwertes, sagt Lenzen.

Bislang gibt es in Deutschland noch gar keinen Grenzwert für PFAS im Wasser. Die europäische Trinkwasserrichtlinie legt für 20 der PFAS aktuell einen Trinkwassergrenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter fest. „Es wird davon ausgegangen, dass diese Werte im Rahmen einer Novellierung der Trinkwasserverordnung auch in deutsches Recht übernommen werden“, sagt Grünter. Und dieser Wert wurde in Gangelt deutlich überschritten.

Anfang 2020 wurde nach Angaben des Kreises in einem Förderbrunnen des Verbandswasserwerks Gangelt eine PFAS-Konzentration von etwa fünf Mikrogramm pro Liter nachgewiesen. Weitere Wasserwerksbrunnen zeigten im Zuge derselben Messkampagne PFAS-Konzentrationen von etwa 0,3 bis 0,4 Mikrogramm pro Liter. Die Wasserwerksbrunnen liegen etwa 0,5 bis einen Kilometer nördlich des Flugplatzgeländes.

Ebenfalls erhöhte PFAS-Konzentrationen, mit einem Maximalwert von 5,7 Mikrogramm je Liter, wurden zudem in den Jahren 2020 und 2021 an drei Grundwassermessstellen zwischen der Air Base in Geilenkirchen-Teveren und dem Wasserwerk sowie in zwei Messstellen im Bereich des Flugfeldes festgestellt.

Weitaus höher sind die Werte nach Kreisangaben je näher man der Wurzel des Übels kommt: An einem Feuerlöschübungsbecken auf dem Flugplatzgelände sei eine „Eintragsverdachtsstelle“ gefunden und beprobt worden. Der Wert im Grundwasser betrug dort bis zu 64 Mikrogramm pro Liter. Also 640-mal so viel wie künftig als Grenzwert vorgeschrieben ist.

Niederbusch und weite Teile von Stahe sind betroffen: Der Kreis Heinsberg verbietet die Grundwassernutzung in den Gangelter Orten, weil die Belastung mit gesundheitsschädlichen PFAS dort hoch ist. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Angesichts dieser Werte ist man sich beim Kreis sicher, dass die PFAS-Belastungen des Grundwassers vom Nato-Flugplatz ausgehen. Auch der Verdacht, dass das ehemalige Feuerlöschübungsbecken die Quelle des PFAS-Eintrags ist, habe sich durch Boden- und Grundwasseruntersuchungen bestätigt. „An diesem Feuerlöschübungsbecken werden zurzeit Sanierungsbrunnen errichtet, die das Grundwasser mittels Aktivkohleanlage reinigen sollen“, sagt Grünter.

Das Bild, das sich auf dem Nato-Flugplatz zeigt, ist also für die Experten durchaus typisch. „Es ist seit langem bekannt, dass PFAS-Verunreinigungen auf Flugplätzen in erster Linie durch Feuerlöschmittel verursacht werden“, sagt Grünter. Zurzeit liefen weitere Sachverhaltsermittlungen auf dem Flugplatzgelände, um weitere „Schadensherde“ zu lokalisieren.

Daniel Lenzen ist mit der Reaktion der Air-Base-Verantwortlichen sehr unzufrieden. „Die Maßnahmen laufen viel zu schleppend“, sagt er. Er hätte sich zum Beispiel gewünscht, dass die Eintragsstellen abgedichtet würden, damit nicht noch weiter schädliche Stoffe ins Grundwasser gelangen. Tiefer ins Details gehen will er mit seiner Kritik jedoch nicht, denn das Verbandswasserwerk befinde sich noch in einem Rechtsstreit mit der Bundesrepublik Deutschland. Die Gangelter fordern Schadenersatz, weil sie viel Geld in die Aktivkohlefilteranlagen investiert haben und weiter investieren müssen.