Kommentar zur neuen Flüchtlingsunterkunft : Menschen in Not muss geholfen werden

Geilenkirchen investiert : Neue Flüchtlingsunterkunft für 4,3 Millionen Euro Singles und Senioren sind in Geilenkirchen oft vergebens auf Wohnungssuche. In dieser Situation steigt die Zahl der Flüchtlinge auf über 500. Es werden weitere kommen. Deshalb will die Stadt für 4,3 Millionen Euro ein weiteres Wohnheim bauen.