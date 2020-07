Zeugen gesucht : Kind im Tunnel vom Fahrrad getreten und geschlagen

Geilenkirchen Erst trat ein Unbekannter gegen das Rad eines Zwölfjährigen, um ihn zu Fall zu bringen, dann schlug er dem Kind ins Gesicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls am Rande des Geilenkirchener Stadtteils Immendorf.

Der Junge war am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit seinem Rad auf der Dürener Straße unterwegs. Im Bereich der Unterführung an der Bundesstraße 56/57 bemerkte er einen Mann, der sich an die Wand lehnte.