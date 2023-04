Kfz-Innung Heinsberg : Elektroauto hat sich noch nicht durchgesetzt

Michael Bähr (links) und Ingo Windeln werfen einen Blick auf einen Verbrennungsmotor. Foto: MHA/Udo Stüßer

Interaktiv Geilenkirchen Die Regierung hat die Prämien für den Kauf eines Elektroautos zurückgenommen. In manchen Autohäusern geht jetzt der Verkauf von Elektroautos zurück. Die meisten Kunden wollen bisher noch den Verbrennungsmotor.

Luxuriöse Limousinen, wendige Stadtflitzer, komfortable Familien-Wagen, sparsame und umweltschonende Modelle bis hin zu Autos für Fans des sportlichen Fahrens präsentieren Autohäuser aus der Region bei der 33. Autoausstellung des Aktionskreises Geilenkirchen in Zusammenarbeit mit dem Medienhaus Aachen am Wochenende 29. und 30. April in der Geilenkirchener Innenstadt. Aber gerade das Auto, des Deutschen liebstes Kind, wie der Volksmund es behauptet, sorgt für Unsicherheit und für Diskussion. Denn: In der EU sollen ab 2035 nur noch solche Neuwagen mit Verbrennungsmotor zugelassen werden, die im Betrieb CO 2 -emissionsfrei sind.

Das sorgt natürlich für Unsicherheit: Sollte oder muss man jetzt auf Elektromobilität umsteigen, oder kann man sich noch ein Auto mit dem guten alten Verbrennungsmotor in die Garage stellen? Und wenn ja, wie lange noch? „Viele Käufer sind zurückhaltend und verunsichert, was den Kauf von Elektroautos angeht. Sie fragen sich, ob sie mit der geringeren Reichweite an ihr Ziel kommen“, hat Matthias Warnke, Verkaufsleiter im Autohaus Bähr, festgestellt. Seiner Meinung nach sei der Kauf eines Elektroautos für den gut situierten Einfamilienhausbesitzer mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach interessant, weil er seinen eigenen Strom produziere.

Überhaupt sei das Laden heute noch ein Problem, sagt Michael Bähr, Obermeister der Innung für das Kraftfahrzeuggewerbe Heinsberg und Geschäftsführer des gleichnamigen Autohauses: „Auf dem Weg nach München habe ich an einer Tankstelle sechs Ladesäulen und eine Autoschlange davor gesehen. Da muss man lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Und wenn bei der Zunahme der E-Autos abends alle Fahrzeuge gleichzeitig an die Steckdose gehen, gehen in der Stadt die Lichter aus.“ Matthias Warnke ergänzt: „Und dabei sind wir in Deutschland bei der Umstellung auf Grünen Strom nicht weitergekommen. Wir produzieren doch immer noch Kohlestrom“, kritisiert er.

Auch der stellvertretende Obermeister der Kfz-Innung Ingo Windeln, Geschäftsführer des Autohauses Senden, sieht das Elektroauto als geeignetes Fahrzeug für den gut situierten Hausbesitzer. „Aber was macht die weniger gut betuchte Familie mit zwei oder drei Kindern, die sich gerade mal ein gebrauchtes Fahrzeug leisten kann? Und zu den Kosten für das Auto kommen auch noch mal rund 1500 für eine Ladesäule.“

Elektroautos, so erklärt Matthias Warnke, seien aufgrund der hohen Entwicklungskosten einige Tausend Euro teurer. „Seit die Prämien abgeschafft wurden, ist die Nachfrage nach Elektroautos um mehr als die Hälfte eingebrochen. Die Menschen sind überwiegend nicht bereit, den Mehrpreis zu zahlen“, hat Matthias Warnke festgestellt. Der Prämien-Stopp sei natürlich eine politische Entscheidung gewesen, meint Obermeister Bähr dazu. Dies könne sich auch wieder ändern, niemand wisse, was die Zukunft bringe.

Was die drei Experten fordern, ist der Aufbau einer angemessenen Infrastruktur. Überwiegend seien mit Wechselstrom betriebene Ladestationen in Betrieb, mit ihnen könnten Autos für eine Reichweite von 200 bis 250 Kilometer aufgeladen werden. Mittlerweile gebe es aber Autos, deren Batterien für 500 bis 600 Kilometer Energie liefern würden. Dafür sei allerdings Gleichstrom erforderlich. „Wenn wir schnelle Ladesäulen wollen, müssen wir ein Gleichstromnetz aufbauen. Dafür müssen Millionen investiert werden“, sagt Windeln. Die Geilenkirchener Bürgerliste hat vor wenigen Tagen beantragt, dass die Verwaltung für solch ein Vorhaben einen Investor sucht.

Der Preis für ein Trafohäuschen für Gleichstrom liege, so Windeln, schnell oberhalb von 100.000 Euro. „Und bei den aktuellen Preisen ist der Strom so teuer wie der Sprit“, erklärt Michael Bähr und ist überzeugt: „Bis 2035 werden wir den Verbrennungsmotor nicht verdrängen können.“ Ingo Windeln meint dazu: „Die Politik ist zu schnell. Ich würde mir wünschen, wenn man der Automobilindustrie mehr Luft lassen würde. Die Politik sollte alle umweltfreundlichen Technologien fördern und die Autoindustrie sollte sie weiter entwickeln.“ Agiere man aber nur mit kurzfristigen Verboten, komme es zu einer Geldentwertung des Bürgers, diese Entwertung werde immer stärker, je mehr man sich dem Jahr 2035 nähere. Das Elektroauto habe sich bisher nicht durchgesetzt, die Aufträge würden zurückgehen und zwischen zehn und 20 Prozent liegen.

Die drei plädieren unisono dafür, das Elektroauto da einzusetzen, wo es sinnvoll ist, ansonsten andere Technologien zu nutzen, die mehr Sinn für den einzelnen Verbraucher machen. Warnke: „Der neue Diesel lässt hinten sauberere Luft raus, als vorne angesaugt wird. Jeder muss selbst entscheiden, was für ihn die richtige Lösung ist.“