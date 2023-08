Personalnot im Gelobad : Verwaltung: Nur an acht Tagen wegen Krankheit geschlossen

War wegen Personalnot enige Tage geschlossen: Das Gelobad. Foto: MHA/Udo Stüßer

Geilenkirchen Groß ist der Unmut der Geilenkirchener Bürger, wenn sie wieder vor verschlossenen Schwimmbadtüren stehen. Dies sei zwar ärgerlich, so Beigeordneter Herbert Brunen, Personalnot sei aber der Ausnahmefall.

Wenn Geilenkirchens Beigeordneter Herbert Brunen die Kommentare in den sozialen Netzwerken zum Gelobad liest, kann er nur den Kopf schütteln: Das Bad sei an mehr Tagen geschlossen als geöffnet, lautet eine von vielen kritischen Anmerkungen. Das sei auf keinen Fall so, sagte Brunen im Ausschuss für Bildung, Soziales, Sport und Kultur und warf, wie er sagte, einen „objektiven Blick“ auf die Situation im Bad. Ausschussvorsitzender Jürgen Benden (Grüne) hatte den Punkt auf die Tagesordnung gesetzt, weil auch er den Unmut mancher Bürger kennt.

Der Beigeordnete machte deutlich, dass die Stadt Geilenkirchen das Bad in diesem Jahr an 43 Tagen überwiegend wegen Revision oder technischen Störungen habe schließen müssen. „Nur an acht Tagen mussten wir wegen Personalmangel komplett schließen, an 14 Tagen hatten wir reduzierte Öffnungszeiten“, sagte er. Revision und Reparaturen könne die Stadt nicht beeinflussen.

Die personelle Ausstattung mit acht Vollzeitstellen entspreche genau dem Stellenplan, der für das alte Bad gegolten habe. „Bei der Planung des neuen Bades ging man in der Machbarkeitsstudie von fünf Vollzeitstellen aus. Wir sind bei acht geblieben“, blickte Brunen zurück.

Sicherlich sei auch die Verwaltung unzufrieden über die Schließung. Die Personalnot sei aber ein Ausnahmezustand. Die üblichen Urlaubszeiten und Krankheitstage könne das vorhandene Personal auffangen. „Wenn aber zwei Mitarbeiter in Urlaub sind und zwei krank werden, funktioniert es nicht mehr“, so Brunen. Es habe auch Aushilfen der Vereine, beispielsweise der DLRG, gegeben. „Aber auch deren Mitglieder können bei plötzlicher Krankheit nicht Gewehr bei Fuß stehen. Wenn sie aushelfen, können sie Beckenaufsicht übernehmen. Wenn es aber um Desinfektion oder die Technik geht, müssen Fachangestellte diese Arbeiten übernehmen.“ Brunen will aber noch einmal Kontakt zu den Vereinen aufnehmen, um die Beckenaufsicht im Bedarfsfall zu verstärken.

Eine Kooperation mit einer Nachbarkommune hält der Beigeordnete für schwierig. „Auch die müssen ihr Bad zeitweise schließen und rufen uns an, ob wir aushelfen können. Wenn sich zwei Problemkommunen zusammentun, wird das Problem nicht gelöst“, sagte er und versprach: „Wir wollen personell umstrukturieren und so die Situation verbessern.“ Da es beim Personal keinen Langzeitkranken gebe, gehe er davon aus, dass sich die Situation normalisiere.