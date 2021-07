Fake News : Keine Knöllchen in der Geilenkirchener City

Geilenkirchen Bei Facebook wird gegen Daniela Ritzerfeld gewettert, weil angeblich nach dem Hochwasser in der Geilenkirchener Innenstadt Knöllchen geschrieben wurden. „Stimmt nicht!“, sagt die Bürgermeisterin jetzt.

„Fake News“ auch in Geilenkirchen: In den Sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen teilweise aggressiv gegen Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld und die Stadtverwaltung gewettert, weil das Ordnungsamt angeblich am Freitag und Samstag nach der Überschwemmung in der Innenstadt Protokolle für Falschparker geschrieben habe.