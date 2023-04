60 Jahre Frauen Union : Kampf um Gleichberechtigung geht weiter

Im Kreis Heinsberg nehmen Männer führende Positionen in der Politik ein. Foto: MHA/Anna Petra Thomas/Daniel Gerhards, Collage Thomas Heinen

Kreis Heinsberg 60 Jahre Frauen Union der CDU im Kreis Heinsberg bedeuten auch 60 Jahre Kampf um Gleichberechtigung. Die Christdemokratinnen sehen sich nicht als Club, der sich nur zu Kaffee und Kuchen trifft.

„Wenn man sich nicht immer wieder für die Demokratie einsetzt, ist sie eines Tages weg“, sagt Heike Dahlmanns aus Gangelt, seit Jahrzehnten Vorstandsmitglied der CDU Frauen Union im Kreis Heinsberg, zu ihrem jahrelangen Engagement in der Politik. Deren Vorsitzende Karin Mainka aus Erkelenz ergänzt: „Mit der Gleichberechtigung ist es das Gleiche. Wir müssen weiter für die Gleichberechtigung und die Gleichstellung der Frauen im Beruf und in der Familie kämpfen.“ 60 Jahre besteht nun die Frauen Union im Kreis Heinsberg, ihr gehören stets zwischen 400 und 500 Christdemokratinnen an, die ein Ziel eint: der Kampf um Gleichberechtigung und Gleichstellung für Frauen.

„Das ist doch nur ein Verein, der sich zum Kaffeetrinken trifft, dachten die Männer früher“, blickt Heike Dahlmanns auf die Zeit zurück, in der sie den Weg in die Frauen Union fand. Überhaupt, so sagt die im Rhein-Sieg-Kreis aufgewachsene Frau heute, habe sie damals nach ihrem Umzug in den Kreis Heinsberg den Eindruck gehabt, die Zeit sei hier vor 30 Jahren stehengeblieben. Da schrieben wir immerhin schon das Jahr 1980.

Die Frau, die in Bonn Germanistik, Anglistik und Evangelische Theologie studiert und im wissenschaftlichen Dienst im Landtag gearbeitet hat, das Büro des ehemaligen Heinsberger Landtagsabgeordneten Franz-Josef Pangels führte und später als Lehrerin arbeitete, wollte nie von einem Mann abhängig sein. „Ich wurde als Feministin geboren und wollte immer unabhängig sein. Ich wollte nie einen Mann um Taschengeld bitten müssen. Nach einer Trennung sind die Frauen auch heute noch meistens die Leidtragenden. So etwas sollte mir nie passieren“, sagt sie. Nein, Heike Dahlmanns hatte ebenso wie viele engagierte Frauen nie vor, in der Frauen Union nur Kaffee zu trinken. Sie wollte trotz Ehe selbstständig sein und sich in der Politik engagieren.

Karin Mainka (links) und Heike Dahlmanns setzen sich für Gleichberechtigung in der Politik ein. Foto: MHA/Udo Stüßer

Bereits in der Jungen Union lernte sie ihren künftigen Mann Erwin Dahlmanns, heute Mitglied des Kreistages und stellvertretender Landrat, kennen. Bei ihm fand sie immer Unterstützung. „Ich war als Lehrerin berufstätig, Mutter von zwei Kindern, Frau eines politisch sehr eingespannten Mannes und hatte ein großes Haus. Und trotzdem konnte ich mich politisch engagieren. Wie wir das gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat mein Mann mindestens genauso viele Windeln gewechselt wie ich. Und wir haben eine Meisterleistung an Organisation vollbracht.“ Ein höheres Amt in der Politik hat sie selbst nie angestrebt. „Zwei Dahlmanns hält auch die Politik nicht aus“, sagt sie lachend.

Auch 60 Jahre nach der Gründung sind es immer noch die gleichen Ziele, die die Frauen verfolgen: „Wir müssen Frauen in Mandate bringen. Frauen bilden die Hälfte unserer Gesellschaft, sind aber unterrepräsentiert“, kritisiert Dahlmanns. Das gelte besonders für gut bezahlte Jobs, auch in der Politik: „Unser Bundestagsabgeordneter ist ein Mann, unsere beiden Landtagsabgeordneten sind Männer, der Landrat ist ein Mann“, listen die beiden Frauen auf. „Und sogar in den Orts- und Stadtverbänden haben Frauen weniger Chancen. Die Männer hören oft noch nicht einmal zu, wenn Frauen sich vor Wahlen vorstellen. Und wenn sie dann doch gewählt werden, ist es für das Amt des Schriftführers, das viel Arbeit macht und das keiner will“, hat Karin Mainka festgestellt.

Die Frau, die Betriebswirtschaftslehre studiert hat und heute eine Fahrschule und einen Bildungsträger für Logistik und Verkehr, der Bus- und Lkw-Fahrer ausbildet und auf den Arbeitsmarkt vermittelt, führt, trat 1989 der CDU Heinsberg bei. „Doch da hat sich keiner um mich gekümmert“, blickt sie zurück.

Ein Jahr später zog sie nach Erkelenz, wo dann noch einmal neun Jahre ins Land zogen, bis man eher zufällig auf sie aufmerksam wurde und sie in den Stadtverbandsvorstand wählte. 2004 wurde sie für die CDU in den Erkelenzer Stadtrat gewählt. Sie war die erste Frau, die den Vorsitz eines Erkelenzer Ortsverbandes führte.

Heike Dahlmanns und Karin Mainka haben sich als Frauen in der Politik durchgesetzt. „Viele Frauen meckern im Hintergrund, stellen sich selbst aber nicht für ein Amt zur Verfügung“, monieren die beiden Christdemokratinnen. Oft seien es Unsicherheit, Redehemmungen oder mangelnde Unterstützung der Familie. Und was beide Frauen festgestellt haben: „Frauen werden oft nach dem Äußeren beurteilt. Wenn eine junge, hübsche Frau sich vorstellt, sieht man die blinkenden Augen der Männer. Man kann sehen, wie sie dahinschmelzen“, sagt Heike Dahlmanns, was Karin Mainka mit den Worten kommentiert: „Männer sind nach wie vor Jäger und Sammler.“

Für beide Frauen steht fest, dass das Aussehen keine Rolle spielen dürfe, wenn es um die Besetzung von Ämtern und die Wahl von Kandidaten geht. Heike Dahlmanns meint dazu: „Dass das Aussehen einer Frau eine Rolle spielt, hat mich immer schon geärgert. Wäre das auch bei Männern der Fall, müsste man das halbe Parlament austauschen.“ Über einen stark übergewichtigen Bundeskanzler Helmut Kohl sei niemals so viel gelästert worden wie über die Frisur oder Kleidung von Kanzlerin Angela Merkel.