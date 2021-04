Unfall in Übach-Palenberg : Junge Radfahrerin kollidiert mit Auto

Übach-Palenberg Weil eine junge Frau aus Übach-Palenberg auf ihrem Fahrrad nicht mehr bremesen konnte, stieß sie mit einem Auto zusammen und verletzte sich bei der Kollision schwer.

Die 16-jährige Fahrradfahrerin war am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf der Josefstraße in Übach-Palenberg unterwegs, sie fuhr in Richtung Carlsstraße. Gleichzeitig steuerte eine 19-jährige Frau aus Baesweiler ihr Auto über die Carlsstraße in Richtung Poststraße.