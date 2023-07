Oldtimer in Gangelt : Jo Gielen und der alte Golf

Unzertrennlich und stadtbekannt: Jo Gielen (87) und sein 40 Jahre alter Golf aus dem Hause Tante Berta. Foto: Karl-Heinz Hamacher

Gangelt Der eine wird dieses Jahr 40, der andere 87. Beide sind oft in Gangelt unterwegs. Der Golf von Jo Gielen ist ein echter Oldtimer, der viele Kuriositäten zu bieten hat. Ihn zu fahren, ist noch harte Arbeit.

Beide gehören sie zu Gangelt wie der Burgturm, St. Nikolaus und die Geschichte vom Muhrepenn: Jo Gielen und sein Golf. Zugegeben: Die drei gerade genannten sind deutlich älter als Gielen und sein Auto zusammen. Aber sie prägen ebenfalls das Stadtbild. „Wenn wir mit dem Golf unterwegs sind, werden wir immer schon aus der Ferne gegrüßt“, erzählen Romy und Jo Gielen unisono.

Der bekannte Golf ist ein seltsames rotes, im Gegensatz zu den Windkanalgeburten von heute eher eckiges Auto. „Den zu fahren, ist harte Arbeit“, sagt Gielen. Servobremse? Servolenkung? Weit gefehlt; solchen Luxus gab es damals noch nicht mal gegen Aufpreis. Im August 1983 erfolgte die Vorstellung des Golf II (Typ 19E), zunächst in den Ausstattungsvarianten C, CL, GL und GLX.

Der CL, den die Gielens heute fahren, wurde genau zu diesem Zeitpunkt von einem Mann aus Heinsberg gekauft. Comfort Line (CL) bedeutet beim Golf II, dass eine Uhr und eine Außenspiegel-Verstellung für den Fahrer an Bord sind; natürlich beides rein mechanisch. Allerdings war er mit einem Luxus ausgestattet, der damals viel Geld gekostet hat: einem Automatikgetriebe. Und genau dieser Umstand sorgte dafür, dass der Wagen nach Gangelt kam. Jo Gielens Tante, Berta Linnards, hatte eine Gehbehinderung und wollte kein Auto mit Handschaltung.

Nach deren Tod übernahm Jo Gielen den Wagen, der mittlerweile ein Youngtimer war und heute – quasi rund um seinen 40. Geburtstag – stolz ein H-Kennzeichen trägt. Das steht für historisch und kennzeichnet den Wagen als Oldtimer, der weitestgehend im Originalzustand geblieben ist. Gielens Golf ist nicht zu verkaufen, doch er würde mit seinen „echten“ 102.000 Kilometern, für die Jo Gielen sich verbürgt, ganz oben in der Angebotsliste stehen. „Das sind“, so hat es Gielen akribisch ausgerechnet, „2555 Kilometer pro Jahr – manche Leute fahren das im Monat!“

Drehzahlmesser? Überbewertet. Eine analoge Uhr bildet das Gegenüber des Tachos mit seinen 102.000 Kilometern. Foto: Karl-Heinz Hamacher

Die Eheleute Gielen haben auch noch ein Auto mit Stern in der Garage stehen. In Gangelt sieht man sie aber grundsätzlich mit dem Golf. „Daher dann auch die geringe Kilometerleistung.“ TÜV hat ihr Auto gerade bekommen: „War natürlich kein Problem“, sagt der ehemalige Bankdirektor Jo Gielen. „Alle zwei Jahre geht es in die Werkstatt, kurz vorm TÜV.“ Rost spielt bei 40 Jahre alten Autos immer eine Rolle. Der Kotflügel vorne links hatte irgendwann ein daumengroßes Loch. Gekonnt mit Klebeband kaschiert, mit der Sprühdose farblich angeglichen, bewegt sich das Äußere bald wieder Richtung Urzustand. „Aber nicht lange“, erinnert sich Jo Gielen. Irgendwann passte eine Faust hindurch und es musste ein neuer Kotflügel her. Der erstrahlt auch ohne Sonne, steht im Gegensatz zu den restlichen Außen-Blechteilen, die in verschiedenen teils sehr matten Rotschattierungen nur noch eine Ahnung zulassen, dass es sich hier einmal um das sehr beliebte „Mars-Rot“ handelte.

Einmal ist Jo Gielen mit der Farbmusterkarte auf vier Rädern nach Düsseldorf gefahren. Während das Gespann in Gangelt ja fast alle Leute kennen, hat es sich auch auf der Autobahn in das Gedächtnis zahlreicher Lkw-Fahrer eingebrannt. „Ich bin nicht schneller als 80 bis 90 km/h gefahren“, erinnert sich Gielen an den Zwiespalt zwischen Motorüberlastung und Verkehrshindernis auf der rechten Spur.