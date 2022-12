Schlagersänger aus Geilenkirchen : Jean-Claude und der Traum vom Schlagerstar

Fühlt sich mittlerweile am Mikrophon sehr wohl - nicht nur im heimischen Wohnzimmer sondern auch auf der Bühne: Alain Jean-Claude aus Geilenkirchen. Foto: MHA/Simone Thelen

Geilenkirchen Alain Jean-Claude Kockelmann aus Geilenkirchen sammelt gerade erste Erfahrungen in der Schlagerwelt. Zwei Lieder hat er schon produziert, und 2023 will er beim Supertalent durchstarten.

Eigentlich ist es die Liebe, die ihn dazu gebracht hat, Musik zu machen. Alain Jean-Claude Kockelmann, 52 Jahre alt, aus Geilenkirchen, wollte seiner Partnerin Manuela ein ganz besonderes Geschenk machen. „Sie ist meine große Liebe, und ich wollte ihr für alles danken. Also habe ich für sie ein Lied aufgenommen. Und was soll ich sagen? Es ist sehr gut angekommen. Nicht nur bei ihr, sondern auch in der Musikbranche.“

Seitdem hat er noch ein weiteres Lied aufgenommen, „Cinderella“, und hatte auch schon einige Auftritte, zwar ohne Gage, aber trotzdem sehr erfolgreich.

Jean-Claude, dessen Großmutter Französin war und dessen Großvater aus Luxemburg stammt, ist gelernter Maler und Lackierer und arbeitet nach einer Umschulung als Berufskraftfahrer. Geboren ist er in Trier, seit zwölf Jahren lebt er nun aber schon in Nordrhein-Westfalen, seit zwei Jahren in Geilenkirchen. „Ich habe immer schon gerne gesungen, aber eigentlich nur für mich selbst – vom Schulchor einmal abgesehen.“

In der Welt des Schlagers fühlt er sich aber schon lange zu Hause, besucht Konzerte und findet in dem erfahrenen Schlagersänger Fino Gaston einen guten Freund. „Er hat mir dann auch geholfen, hat mir Tipps gegeben und mich mit dem Produzenten Antonio Gomez zusammengebracht. Mit ihm zusammen habe ich dann ‚Wenn du mich berührst‘ für Manuela herausgebracht.“ Im Original ist das Lied von Jürgen Peter, Jean-Claude erhält die Erlaubnis, den Text mit dem Namen Manuela umzuschreiben.

„Das Feedback des Liedes, das unter anderem bei Youtube und auf Spotify veröffentlicht wurde, war sehr gut. Also konnte ich den nächsten Song aufnehmen. Ich habe mittlerweile schon einen Auftritt mit den Flamingoboys im Corso in Alsdorf gehabt. Fino war auch dabei. Und auch beim Sommerfest auf dem Loherhof durfte ich singen.“ Mit den Größen der Branche mag Jean-Claude sich nicht vergleichen. „Das ist eine andere Liga, und es ist auch sehr schwierig, große Auftritte zu bekommen.“ Aber mit seinen bisherigen Buchungen, etwa in der Marienschänke in Übach-Palenberg und im Kasino Stübchen in Aachen ist er auch sehr zufrieden.

Zwar keine Gage, aber dafür etwas für ihn sehr viel Wertvolleres bekommt der Geilenkirchener, wenn er im Carpe Diem Senioren-Park in Aachen ehrenamtlich singen darf. „Wenn ich sehe, dass ich bei schwer demenzkranken Menschen, die ansonsten nur teilnahmslos dasitzen, etwas auslösen kann, Gefühle oder Erinnerungen wecke, dann ist das für mich etwas Wunderschönes. Die Musik ist für mich vor allem eine Freude, ein Ausgleich und eine große Leidenschaft. Geld kann ich damit kaum verdienen. Aber es ist doch toll, etwas machen zu können, das man gerne tut.“

Beim Online-Casting für das Supertalent 2021 ist Jean-Claude auch schon erfolgreich dabei gewesen und wurde sogar zum Show-Casting nach Köln eingeladen. „Leider konnte ich den Termin aufgrund von beruflichen Verpflichtungen aber nicht wahrnehmen“, bedauert der Hobby-Sänger. Darum will er es im kommenden Jahr noch einmal beim Supertalent versuchen. „2023 gibt es die Show wieder. Und ich werde mich auf jeden Fall wieder bewerben.“

Als Lebensgefährtin Manuela „ihr“ Lied zum ersten Mal gehört hat, kamen ihr die Tränen. „Ich war sehr gerührt“, sagt die Geilenkirchenerin. „Ein Lied bekommt man schließlich nicht alle Tage geschenkt.“

Trotzdem ist Manuela auch Jean-Claudes größte Kritikerin, wie sie selbst sagt. Und auch ihre neunjährige Tochter Alicia findet zwar toll, dass Jean-Claude ihrer Mutter einen eigenen Song produziert hat, das Schlagergenre ist allerdings nicht so ganz ihr Fall. Stolz sind aber beide, wenn sie Jean-Claude auf der Bühne erleben. „Wie er auf die Menschen zugeht, sie einbezieht und begeistert, das macht mich schon stolz“, sagt Manuela.