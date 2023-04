Krebserregende Stoffe in Gangelt : Immer noch keine Abhilfe für PFAS-Quelle auf der Nato Air Base

Noch keine Sanierung eingeleitet: Auch mehr als zehn Jahre nachdem erstmals erhöhte PFAS-Konzentrationen auf der Nato Air Base in Geilenkirchen gemessen wurden, befindet sich ein Lösung für die am schwersten betroffenen Bereiche noch immer in der Planung. Foto: ssv/günther von fricken

Gangelt/Geilenkirchen Vor mehr als zehn Jahren wurden zum ersten Mal erhöhte PFAS-Konzentrationen auf der Nato Air Base in Geilenkirchen festgestellt. Aber konkret ist nichts dagegen unternommen worden. Man prüft, man untersucht, man plant. Und das dauert.

Obwohl die Grundwasserbelastung mit gesundheitsschädlichen PFAS auf der Nato Air Base Geilenkirchen bereits seit mehr als zehn Jahren bekannt ist, haben die Verantwortlichen den Eintrag der Stoffe in den Boden noch nicht abgestellt. „Bislang wurden noch keine Sanierungen durchgeführt, da weiterer Untersuchungsbedarf mit dem Ziel einer abschließenden Gefährdungsabschätzung besteht. Erst dann können wirksame, umfassende Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen eingeleitet werden“, teilt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) auf Anfrage unserer Zeitung mit. Dabei waren auf der Air Base bereits im Jahr 2012 erhöhte PFAS-Konzentrationen im Grundwasser gemessen worden.

Klar ist offensichtlich aber schon seit einigen Jahren, dass die Umgebung der Air Base unter der PFAS-Verunreinigung leidet. Im Januar 2020 waren in den Gangelter Ortsteilen Niederbusch und Stahe erhöhte PFAS-Konzentrationen festgestellt worden, die an einer Stelle mit fünf Mikrogramm pro Liter rund 50-mal so hoch ist, wie der künftig in Deutschland geltende Grenzwert. Daraufhin hatte der Kreis Heinsberg Privatleuten zuletzt verboten, das Grundwasser in Niederbusch und Teilen von Stahe zu nutzen.

Nach Angaben der Bima waren auf dem Nato-Flugplatz in Teveren schon im Jahr 2012 erstmals erhöhte PFAS-Konzentrationen im Grundwasser ermittelt worden. Acht Jahre später, eben im Januar 2020, stellte das Verbandswasserwerk Gangelt in einigen seiner Brunnen dann erhöhte PFAS-Konzentrationen fest. Das Wasserwerk hatte daraufhin Aktivkohlefilteranlagen installieren lassen, um die PFAS-Konzentration im Trinkwasser weit unter den künftig geltenden Grenzwert zu senken. Die Anlagen wurden Mitte des Jahres 2021 installiert.

Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die „Hinweise verdichtet“, dass die PFAS-Belastung in den Gangelter Orten von der Air Base ausgehen könnte, wie die Bima mitteilt. Das hätten Grundwasseruntersuchungen auf der Air Base und in deren Umfeld ergeben. Auch der Kreis Heinsberg ging im Frühjahr 2021 bereits davon aus, dass die Gangelter PFAS-Belastung von der Air Base in Geilenkirchen stammt. Nach Angaben der Bima bestätigte sich das aber erst Ende des Jahres 2021. „Ein konkreter Nachweis, dass PFAS-Kontaminationen im Boden der Air Base tatsächlich zu einem Eintrag von PFAS in das Grundwasser führen, wurde Ende 2021 für den Bereich des ehemaligen Feuerlöschübungsbeckens erbracht“, so die Bima.

Einig ist man sich beim Kreis Heinsberg, beim Verbandswasserwerk und auch bei den Verantwortlichen der Air Base, dass die PFAS in früher gebräuchlichen Feuerlöschschäumen enthalten waren. Mit der Zeit gelangten die kaum oder gar nicht abbaubaren Stoffe dann in Boden und Grundwasser. „Die PFAS stammen im Wesentlichen aus seinerzeit gebräuchlichen und zugelassenen Feuerlöschschäumen, die von militärischen und zivilen Flughafenfeuerwehren im Rahmen von Einsätzen oder Übungstätigkeiten zum Löschen brennbarer Flüssigkeiten (wie Kerosin), benutzt wurden“, teilt die Bima mit.

Die Bima geht davon aus, dass die PFAS am Militärstandort Geilenkirchen, also auf der Air Base und angrenzenden Bundeswehrliegenschaften, wahrscheinlich in erster Linie bei Übungen der Nato-Feuerwehr mit PFAS-haltigem Löschschaum in Boden und Grundwasser gelangten. Am ehemaligen Feuerlöschübungsbecken auf der Air Base wurden nach Angaben des Kreises Heinsberg massive PFAS-Belastung gemessen. Der Wert im Grundwasser betrug dort bis zu 64 Mikrogramm pro Liter. Also 640-mal so viel wie künftig als Grenzwert vorgeschrieben ist.

Eine Rolle spielen dürfte in der Gangelter PFAS-Causa auch der Absturz der Boeing KC-135E „Washington“ am 13. Januar 1999. Bei dem Absturz des Tankflugzeugs in Geilenkirchen starben alle vier Insassen. Rund 500 Einsatzkräfte beteiligten sich die ganze Nacht über an der Bekämpfung des Brandes auf der Base. Nach Angaben der Bima wurde damals „vermutlich“ PFAS-haltiger Löschschaum eingesetzt.

Dass immer noch keine Abhilfe geschaffen wurde, um PFAS-Verunreinigungen zu stoppen, erklärt die Bima mit einem mehrstufigen, komplizierten Verfahren, das in solchen Fällen anzuwenden sei. In der ersten Phase des Verfahrens würden lediglich Flächen erfasst, auf denen PFAS-haltige Substanzen zum Einsatz gekommen sein könnten. In Phase zwei werde dann geprüft, untersucht und noch einmal im Detail untersucht, um zu einer „Gefährdungsabschätzung“ für die „Kontaminationsverdachtsflächen“ zu gelangen. Sollten dann „Gefahrenabwehrmaßnahmen“ nötig werden, werde die dritte, die Sanierungs-Phase eingeleitet.

Sanierungen hat es aber auf der Base bislang noch nicht gegeben. Sie sind noch im Stadium der Planung. Seit 2013 seien auf dem Flugplatzgelände mehr Grundwasserproben genommen worden. Ab 2017 habe ein „Monitoring“ an ausgewählten Grundwassermessstellen begonnen, so die Bima. Da hatte das mehrstufige Verfahren, bei dem die PFAS-Belastung in drei Phasen unter die Lupe genommen wird, aber noch gar nicht begonnen.

Niederbusch und weite Teile von Stahe sind betroffen: Der Kreis Heinsberg verbietet die Grundwassernutzung in den Gangelter Orten, weil die Belastung mit gesundheitsschädlichen PFAS dort hoch ist. Foto: MHA/Daniel Gerhards

Erst im Januar 2021 hat das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Aachen eine Erfassung und Erstbewertung (Phase I) möglicher Kontaminationsverdachtsflächen für die Air Base und die angrenzenden Bundeswehrliegenschaften beauftragt. Dabei wurden 26 solcher Verdachtsflächen für PFAS identifiziert. Bei orientierenden Untersuchungen (also in Phase II), die ab August 2022 stattfanden, bestätigte sich für elf Flächen ein Verdacht einer „schädlichen Bodenveränderung“. Das mache nun „eine Detailerkundung zwecks Eingrenzung der Bodenkontaminationen sowie abschließender Gefährdungsabschätzung für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser notwendig“. Das solle nun „zeitnah umgesetzt werden“.

Etwas schneller soll es für den besonders schwer betroffenen Bereich am ehemaligen Feuerlöschübungsbecken gehen. Dort habe man laut Bima „sofortigen Handlungsbedarf“ erkannt. „Im Ergebnis wird für diesen Bereich derzeit eine hydraulische Sicherung des Grundwassers und dessen Abreinigung über Aktivkohle geplant“, so die Bima.