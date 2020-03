Kostenpflichtiger Inhalt: Nahversorgung : Hofläden setzen auf Regionalität und Transparenz

Geilenkirchen Die Eier direkt vom Hof, die Kartoffeln aus dem Nachbarort und die Milch aus Monschau. Regionale Produkte sind gefragt. Doch es gibt auch große Konkurrenz.

Direkt neben dem Eingang steht sie: eine neue Milchzapfanlage für frische Vollmilch. Denn im Bio- und Hofladen „Hildes Grünzeug“ in Geilenkirchen wird jetzt auch regionale Frischmilch verkauft. Regional – das heißt in diesem Fall von der Monschauer Bauernmolkerei. Die ist zwar immerhin gut 60 Kilometer von Geilenkirchen entfernt, aber das sei für Milch noch nah, erklärt Ladeninhaberin Hilde Volles. „Die meisten kleineren Molkereien haben ja inzwischen geschlossen“, erklärt sie.

In vielen Dörfern in und um Geilenkirchen, Gangelt und Übach-Palenberg weisen noch Schilder auf Hofverkäufe hin. Dort verkaufen die Bauern selbst angebaute Lebensmittel in kleinen Hofläden und tragen damit zur Nahversorgung der Dörfer direkt bei. Dazu kommen Automaten, an denen sich Einwohner rund um die Uhr Kartoffeln und Eier ziehen können. Auch die Kunden scheinen das Angebot regionaler Waren sowohl in den Hofläden als auch an den Automaten zu schätzen. Es gibt zwar produktabhängige Unterschiede, aber die Betreiber bestätigen, dass Regionalität für ihre Kunden ein wichtiger Faktor ist.

Strenges Biolandsiegel

Auch für Hilde und Harald Volles ist die Regionalität ein ausschlaggebendes Kriterium. Seit 2012 betreiben die beiden den Hofladen an der Sittarder Straße, der sich im ehemaligen Kuhstall eines Bauernhofs befindet. Sie haben sich auf regionale und vor allem Bioprodukte spezialisiert. Den Hof hat das Ehepaar 2010 gekauft und bezogen. Hilde Volles baut dort auf acht Hektar verschiedene Gemüsesorten an, zudem haben sie Platz für 675 Hühner. Der kleine Hof und auch der Laden sind zudem durch den Anbauverbund Bioland mit dem entsprechenden Siegel zertifiziert. Das Biolandsiegel gilt im Vergleich zum EU-Biosiegel als das strengere Siegel. Für den Laden heißt das, dass bestimmte Biostandards erfüllt werden müssen. Mit zwei Ausnahmen: beim regionalen Honig und beim Streuobstwiesensaft.

Der Kunde, der den Laden betritt, sieht sofort, dass es sich nicht nur um einen einfachen Hofladen handelt, sondern um einen voll ausgestatteten Biomarkt. Es gibt alles, nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch Fleischprodukte, Kosmetika und Toilettenpapier.

Die Kunden sind bunt gemischt. Viele steuern gezielt den Laden in Geilenkirchen an. In der näheren Umgebung gebe es gar keinen Biomarkt, der nächste Bio-Supermarkt sei in Aachen. Das Ehepaar sieht sich als Teil der Nahversorgung – und will das auch bleiben. Früher war das Paar auch auf dem Wochenmarkt in Geilenkirchen zu finden. Als der Laden eröffnet hatte, zeigte sich aber schnell: Die Kunden kamen in den Laden. Marktbeschicker sind sie in Geilenkirchen seitdem nicht mehr, aber immer noch samstags auf einem Wochenmarkt in Aachen am Münsterplatz.

Maximale Transparenz mit den Eiern

Ein Produkt, dass sie neben dem eigenen Gemüse besonders auszeichnet, sind die Eier. „Es gibt Kunden, die kommen speziell nur für unsere Eier“, sagt Hilde Volles. Darum setzt die Familie hier auch besonders deutlich auf Transparenz. Denn die Eier stammen von den hofeigenen Hühnern, und die Ställe sind von außen gut erkennbar. Das Ehepaar bietet auch Führungen durch die Hühnerställe an. Insbesondere Schulen und Kindergärten haben daran ein großes Interesse. „Sie sehen die Ställe und wissen, wie die Hühner leben.“

Auf Transparenz setzen die Volles auch bei vielen Waren, die nicht selbst produziert, aber im Laden angeboten werden. Sie kennen ihre Lieferanten und beliefern diese ihrerseits ebenso. So kooperiert der Hofladen „Hildes Grünzeug“ beispielsweise mit dem Gut Paulinenwäldchen in Aachen. Das Gut liefert unter anderem Kartoffeln, verschiedene Kohlsorten und vor allem Bioland-qualifiziertes Fleisch. Dazu kommt der regionale Bio-Großhändler Bio Rhein-Maas/Naturkost vom Niederrhein.

Die verschiedenen Anbieter und Marktbeschicker kennen sich untereinander: „Wir setzen in einem hohen Maß auf Vernetzung“, erklärt Hilde Volles. Auch das sorgt für größtmögliche Transparenz. Man weiß, woher die Waren kommen. Im Laden können die Verbraucher auch sofort erkennen, ob ein Produkt vom Hof der Volles selbst stammt, oder von einem Zulieferer: Hofeigene Produkte sind mit einem gelben Preisschild ausgezeichnet. Alle anderen Schilder sind weiß.

Die größte Konkurrenz für ihren Laden sieht Hilde Volles in den Discountern und Supermärkten. Auch dort gibt es immer mehr regionale und Bioprodukte. „Bei den Bioprodukten sind viele Preise aber ähnlich“, gibt Harald Volles zu bedenken. In ihrem Laden setzten sie daher auf gute Beratung und einen guten Kontakt zu den Kunden. Ein weiteres Ass im Ärmel haben sie mit Blick auf die Nachhaltigkeit: „Bei den unverpackten Produkten haben wir einen Vorsprung“, erläutert Hilde Volles. Denn in ihrem Laden sind die Bioprodukte nicht in Plastik eingeschweißt, wie es viele Supermärkte machen. Auch Nudeln können bei den Volles in mitgebrachte Behälter abgefüllt werden – ganz ohne zusätzlichen Verpackungsmüll.

Selbstproduziertes Futter

Dass gerade Eier ein regional sehr gut laufendes Produkt sind, bestätigt auch Traudel Esser, die in Heinsberg-Eschweiler einen Eierautomaten betreibt und den Eierautomaten in Geilenkirchen-Immendorf beliefert. „Der Automat in Heinsberg wird sehr gut angekommen“, berichtet sie. Er steht direkt auf dem Hofgelände des Familienbetriebs. 40.000 Legehennen leben dort. Den ebenfalls auf dem Hof angebauten Mais und den Weizen nutzt die Familie als eigenproduziertes Hühnerfutter. Zudem wird auch die rheinische Ackerbohne angebaut, die für die Legehennen wichtiges Eiweiß liefern soll. So kann auf Soja aus Übersee verzichtet werden, schreibt der Hof auf der eigenen Webseite.

In den hofeigenen Automaten passen 400 Eier hinein, regelmäßig muss nachgefüllt werden. Die Stammkundschaft setzt sich aus allen Generationen zusammen. „Senioren probieren den Automaten aus, und Kinder wollen die Eier am Automaten ziehen.“ Auch Traudel Esser geht davon aus, dass die Regionalität für die Kunden eine große Rolle spielt.

Anders sieht es aus bei Kartoffeln – das sagt zumindest Daniel Bolten, der den von den Essers mit Eiern belieferten Automaten in Immendorf besitzt. „Der Kartoffelsabsatz lässt nach.“ Um rund drei bis vier Prozent sei der Absatz nicht nur an seinem Automaten, sondern auch in den Supermärkten zurückgegangen, meint Bolten. „Das liegt daran, dass weniger Salzkartoffeln gegessen werden und der Trend mehr zu Nudeln geht.“ Auch, dass Kinder mittlerweile in der Schule Mittagessen erhalten, sieht er als Grund. Dennoch: Eine Aufgabe des Automaten in Immendorf steht nicht zur Debatte.

Konkurrenz vom Supermarkt

Auf dem Obsthof in Beeck existiert schon lange ein Hofladen – und noch länger verkauft man dort die eigenen Äpfel. „Den Laden gibt es schon seit mindestens 25 Jahren“, sagt Anke Hensen, die das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann Guido leitet. „Früher haben wir nur Äpfel verkauft“, erzählt Hilde. Mittlerweile sind Birnen, Apfelkraut und andere Krautsorten, Kartoffeln, Gemüse und Eier hinzugekommen. „Im Moment ist etwas weniger los“, meint sie, aber saisonale Schwankungen seien normal. Zudem könne auch das Coronavirus eine Rolle spielen dass weniger Kunden kommen. Die Stammkundschaft sei aber auch jetzt treu.