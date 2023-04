Zeugen gesucht : Heizöltanks im Bach entsorgt

Geilenkirchen Sechs gebrauchte Heizöltanks sind Ende März in einem Bachlauf in der Nähe von Geilenkirchen entsorgt worden.

Wie die Polizei Heinsberg am Dienstag mitteilte, entdeckte ein Zeuge am Donnerstag, 30. März, sechs leere Heizöltanks in einem Bachlauf zwischen Gillrath und Panneschop, und informierte umgehend die Polizei. Bei der Bergung der Fässer, wurde festgestellt, dass Restöl ausgelaufen und in den Bach gelangt ist.