Zwei Jahre Zwangspause : Großer Andrang bei der Kleiderkammer Gangelt

Im Rathaus sind Fachbereichsleiter Helmut Görtz (links) sowie die Integrationsbeauftragte Miriam Demirak und Mitarbeiter Christian Heutz für die Kammer zuständig. Foto: MHA/Simone Thelen

Gangelt Immer montags von 14 bis 16 Uhr hat die Kleiderkammer im Gangelter Rathaus geöffnet. Das war während Corona nicht möglich. Was benötigen die Menschen derzeit am dringendsten?

Als die Kleiderkammer Gangelt nach zwei Jahren Corona-Pause in der vergangenen Woche zum ersten Mal wieder ihre Türen öffnete, war der Andrang riesig. „Wir wurden regelrecht überrannt“, sagt Christian Heutz, Mitarbeiter im Fachbereich Ordnung und Soziales der Gemeinde. Das sei auch eigentlich kein Wunder, meinen die Integrationsbeauftragte Miriam Demirak und Fachbereichsleiter Helmut Görtz: „In der Gemeinde Gangelt leben derzeit über 380 geflüchtete Menschen, entweder privat untergebracht oder in Unterkünften der Gemeinde. Hinzu kommen die bedürftigen Menschen, die sich in der Kleiderkammer mit dem nötigsten ausstatten können. Wir sind froh, dass wir so fleißige, ehrenamtliche Helferinnen haben, die uns bei der Kleiderkammer unterstützen.“

Die fleißigen Damen, das sind Paula Driessen, Annemarie Dohmen, Maria Bierfeld, Maria Wilms, Anita Bienwald, Gertrud Küsgens, Margot Ezilius, Doris Verjans, Rosemarie Körlings, Inge Körlings und Anna Dreßen. Sie helfen, die gespendete Kleidung entgegenzunehmen, sie zu sortieren, und sie organisieren die Kleiderausgabe in drei Teams. „Vor allem diese Damen haben darauf gepocht, die Kleiderkammer so schnell wie möglich wieder zu öffnen“, erklärt Miriam Demirak. „Während der strengen Corona-Regeln konnten wir Kleidung nur nach vorheriger Terminabsprache abgeben. Nun hat die Kammer wieder einmal pro Woche, immer montags von 14 bis 16 Uhr, für alle Interessierten geöffnet.“

Während der Zwangspause ist das Team der Kleiderkammer nicht untätig gewesen. Durch eine Förderung des Kreises Heinsberg konnten die Räume im Untergeschoss des Rathauses komplett renoviert und mit neuen Möbeln ausgestattet werden. „Unser Dank gilt hier auch dem Malermeister Erich Meufels, der die Räume kostenlos gestrichen hat, und der Schreinerei Peter Beckers, die in Rekordzeit neue Möbel für uns gebaut hat“, sagt Christian Heutz. Mittlerweile sind diese Regale und Schränke schon wieder großzügig gefüllt, wobei neue Spenden immer gerne entgegengenommen werden. „Vor allem Winterkleidung wird dringend benötigt“, weiß Miriam Demirak. Viel Geflüchtete aus der Ukraine sind ohne warme Sachen in Deutschland angekommen. Da der Winter naht, werden deshalb vor allem Jacken oder Mäntel dringend benötigt.

Auch Kindersachen, ein paar Baseballcaps und Spiele sind in der Kleiderkammer vorrätig, außerdem natürlich Schuhe und alle weiteren Arten von Kleidung. Wer sich von seiner Kleidung, die natürlich in einem guten Zustand und gewaschen sein sollte, trennen möchte, kann sich gerne bei Miriam Demirak oder Christian Heutz melden. Auch werden Möbelspenden sowie sämtliche Gegenstände für das tägliche Leben, zum Beispiel Geschirr oder Besteck, gerne entgegengenommen. „Außerdem sind wir immer auf der Suche nach geeignetem Wohnraum für geflüchtete Menschen in der Gemeinde Gangelt“, erklärt Helmut Görtz. „Wer eine Wohnung zu vermieten hat, kann sich gerne bei uns melden. Wir suchen händeringend, da die Zahl der unterzubringenden Menschen wöchentlich steigt.“

Die Kleiderkammer Gangelt gibt es seit 1992. Zunächst war sie in leerstehenden Räumen der alten Realschule untergebracht. Im Jahre 2000 zog sie in die jetzigen Räume im Untergeschoss des Rathauses um. Der Eingang befindet sich am Parkplatz des Rathauses.

Die neuen Regale sind gut gefüllt, aber weiterhin werden Spenden gebraucht. Vor allem Winterkleidung und Winterschuhe werden gebraucht. Foto: MHA/Simone Thelen