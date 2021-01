Kostenpflichtiger Inhalt: Ehefrau filmte Angriff auf sie : Grausames Tatvideo lässt Angeklagten zusammenbrechen

In diesem Mehrfamilienhaus soll der Angeklagte im August 2020 seine Ehefrau erstochen haben. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Aachen/Geilenkirchen Weil ein wegen Tötung seiner Ehefrau angeklagter Mann in der Verhandlung am Aachener Landgericht bewusstlos wurde, ist der Prozess am Montag unterbrochen worden. Ursache war ein schockierendes Video der Tat, aufgenommen vom Opfer selbst.