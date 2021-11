„In fast allen Klassen positive Pools“ : Schule in Geilenkirchen schließt nach Corona-Ausbrüchen

Erst einmal kein Unterricht: An der GGS Geilenkirchen sind alle Schüler in Quarantäne geschickt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

Geilenkirchen Eine weitere Schule in der Region wird nach Corona-Ausbrüchen geschlossen. Die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Geilenkirchen stellt den Unterricht ab Montag, 29. November, für den Rest der Woche ein.

Und an die Eltern gerichtet: „Ihr Kind ist in Quarantäne.“ Eine OGS oder Notbetreuung sei nicht möglich, „Ihr Kind muss zuhause bleiben.“ Kinder könnten sich durch einen PCR-Test mit negativem Ergebnis am Freitag, 3. Dezember, für eine Teilnahme am Unterricht ab Montag, 6. Dezember, wieder freitesten. Eltern werden gebeten, dafür einen Termin im Testzentrum Oberbruch zu vereinbaren.