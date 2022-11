Demo bei KSK : Gewerkschaft und Mitarbeiter gehen am Donnerstag für mehr Geld auf die Straße

Bei KSK in Geilenkirchen gibt es heute eine Demonstration für höhere Löhne der Mitarbeiter. Foto: MHA/Michèle-Cathrin Zeidler

Geilenkirchen Erhöhung des Mindestlohns, gestiegene Preis- und Energiepreise – die Gewerkschaft fordert mehr Geld für die Beschäftigten von KSK. Die ersten drei Verhandlungsrunden blieben ergebnislos. Am Donnerstag wird demonstriert.

Beim Automobilzulieferer KSK Industrielackierungen GmbH in Geilenkirchen wird am Donnerstag demonstriert. In den laufenden Tarifverhandlungen fordert die Gewerkschaft IG BCE deutliche Entgeltsteigerungen für die knapp 400 Beschäftigten. „Aber“, so sagt Gewerkschaftssekretär Jörg Erkens: „Die bisherigen Verhandlungen sind zäh, das Unternehmen ist sehr zurückhaltend, und die ersten drei Runden unserer Verhandlungen sind ohne Ergebnis geblieben.“

Um den Forderungen nun Nachdruck zu verleihen, ruft die Gewerkschaft am Donnerstag zur Straßendemo in Geilenkirchen auf. Um 13 Uhr zieht die Spätschicht vor ihrer Arbeitszeit mit Fahnen und Transparenten vom KSK-Parkplatz an der Borsigstraße zum Verwaltungsgebäude. Ab 14 Uhr kommt die Frühschicht nach ihrer Arbeitszeit ebenfalls zur Verwaltung. Erkens: „Wir haben innerbetrieblich Flugblätter verteilt und haben die Rückmeldung bekommen, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flächendeckend beteiligen wollen. Die sind scharf darauf, sich für ihr Anliegen starkzumachen. Es brennt schließlich bei allen. Wir rechnen sicherlich mit 200 bis 250 Teilnehmern, was für uns ein guter Erfolg wäre.“

Sowohl die Erhöhung des allgemeinen Mindestlohnes zum 1. Oktober dieses Jahres als auch die tariflichen Mindestarbeitsbedingungen in der Arbeitnehmerüberlassung würden die Einstiegssätze im Tarifvertrag bei KSK deutlich übersteigen, heißt es in einem Schreiben der Gewerkschaft. Und weiter: „Darüber hinaus machen Inflation im Allgemeinen und die Preisexplosion im Energiebereich den Beschäftigten zu schaffen, die schon jetzt teilweise aufstockendes Hartz-IV beziehen müssen, um über die Runden zu kommen.“

Jörg Erkens, Sekretär der IG BCE. Foto: Jan Mönch

Mit ihrer Demo wollen die Organisatoren und Mitarbeiter ihrem Arbeitgeber KSK Industrielackierungen klarmachen, dass sie deutlich mehr Geld brauchen, um sorgenfrei qualitativ hochwertige Produkte herzustellen. „Arbeiten bei KSK muss sich lohnen und die Familie ernähren. Wir handeln für Euch, wir handeln mit Euch, gemeinsam sind wir stark“, sagt Jörg Erkens. „Am Freitag gehen unsere Verhandlung mit der KSK-Geschäftsführung weiter. Wir wollen unbedingt ein vernünftiges Ergebnis erzielen. Aber das Unternehmen sagt, es könne sich unsere Forderungen nicht leisten.“