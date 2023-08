Neue Flüchtlingsunterkunft : Politik stimmt zu, kritisiert aber hohe Kosten

Geilenkirchen Grundsätzlich stimmt die Geilenkirchener Politik dem Bau einer weiteren Flüchtlingsunterkunft zu. Was ihr aber schwer im Magen liegt, sind die hohen Kosten. Rund 4,3 Millionen Euro soll sie könnten auf der Rechnung stehen.

517 Flüchtlinge leben derzeit in Geilenkirchen, die Zahl wächst fast täglich an. Allein für den Rest des Monats wurden bereits 23 weitere Asylsuchende angekündigt. Auch mit diesen dann 540 Asylbewerbern ist die Geilenkirchener Quote noch längst nicht erfüllt: Laut der Wohnsitzzuweisung ist die Stadt mit 172 Zuweisungen im Minus. Untergebracht sind sie in städtischen Unterkünften und in 103 von der Stadt angemieteten Wohnungen und Häusern. Mittlerweile ist der Wohnungsmarkt leergefegt, besonders kleine und günstige Wohnungen sind nicht mehr zu bekommen. Deshalb hat die Verwaltung vorgeschlagen, eine weitere Flüchtlingsunterkunft „An der Friedensburg“ zu errichten. Dort stehen bereits zwei dreigeschossige Wohnhäuser. Eine weitere viergeschossige Unterkunft würde rund 4,3 Millionen Euro kosten.