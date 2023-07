Radrennen am gefürchteten Timmelsjoch : Geilenkirchener nimmt am härtesten Radmarathon Europas teil

Boris Schönfeld nimmt am Sonntag am Ötztaler Radmarathon teil, dem bedeutendsten und härtesten Radmarathon Europas. Foto: Dettmar Fischer

Geilenkirchen 224,6 Kilometer Strecke mit 5500 zu überwindenden Höhenmeter – für Boris Schönfeld wird es ein sportlicher Sonntag, wenn er am Ötztaler Radmarathon teilnehmen kann.

Das Schönste kommt zum Schluss, sagt der Volksmund und hat wie so oft recht. Obwohl das „Schönste“ zu erreichen auch eine Herausforderung darstellt. Boris Schönfeld aus Geilenkirchen wird am Sonntagnachmittag, wenn viele bei Kaffee und Kuchen sitzen, dem Volksmund die Ehre erweisen und sich mächtig abstrampeln, um den Erfolg vieler Mühen einzufahren nach einem langen Radrennen am gefürchteten Timmelsjoch, einem Grenzpass zwischen Österreich und Italien.

Schönfeld hat das Glück, am bedeutendsten und härtesten Radmarathon Europas, dem Ötztaler Radmarathon, teilnehmen zu dürfen. Dort, wo Ötzi vor gut 5000 Jahren zu Fuß unterwegs war, wird Schönfeld gemeinsam mit 4000 anderen Radenthusiasten seine Grenzen suchen. Boris Schönfeld ist 52 Jahre alt, Projektleiter bei der Deutschen Bahn im Bereich Brückenbauwerke und seit Anfang des Jahres Vorsitzender des Stadtsportverbands Geilenkirchen. Er hat in jüngeren Jahren als Triathlet am Ironman teilgenommen und war erfolgreich im 24-Stunden-Schwimmen.

Sein Ziel ist es, am Sonntag gut abzuschneiden mit einer Zeit unter 11 Stunden für die Strecke von 224,6 Kilometern. Dass keine Spazierfahrt vor ihm liegt, weiß Schönfeld, und dass dieser Radmarathon zwangsläufig eine Quälerei mit sich bringen wird, dafür sorgen schon die 5500 zu überwindenden Höhenmeter. „Diese Höhenmeter übertreffen durchaus die Anforderungen einer Tour-de-France-Etappe“, sagt Boris Schönfeld.

Die Streckenkarte zum Ötztaler Radmarathon hat Boris Schönfeld mit Eintragungen markiert, um sich den Streckenverlauf besser einprägen zu können. Foto: Dettmar Fischer

Über den Kühtai (2020 Meter), den Brenner (1377 Meter) und den Jaufenpass (2090 Meter) werden sich die Radsportler am Sonntagnachmittag dem vierten Alpenpass, dem bei allen Radsportlern gefürchteten Timmelsjoch nähern. Über Serpentinen werden die Teilnehmer des Ötztaler Radmarathons sich auf die 2509 Meter hoch gelegene Spitze des Timmel hinaufarbeiten. Sie werden die Zähne zusammenbeißen und den Gipfel schließlich bezwingen. Ist der letzte Berg geschafft, geht es bergab Richtung Sölden, wo Start und Ziel der Strecke liegen.

Schon am Kühtai wird Boris Schönfeld aufpassen müssen, dass er sich an der 18-Prozent-Steigung nicht zu sehr verausgabt, denn die folgenden Anstiege sind mit 12 bis 14 Prozent und Ehrfurcht einflößenden Höhenmetern auch eine Herausforderung, die mit schwindenden Kräften nicht einfacher zu meistern sein wird. Eine große Hilfe wird der Fahrradcomputer sein, der dem Athleten dabei hilft, seine Kräfte richtig einzuteilen. Die Functional Threshold Power oder Funktionelle Schwellenleistung, die auch bei der Tour de France eine wichtige Rolle spielt, drückt ungefähr die Leistung in Watt aus, die der Fahrer über eine Stunde maximal treten kann.

Der FTP-Wert trifft also eine ziemlich genaue Aussage darüber, wie leistungsfähig der Sportler auf dem Fahrrad unterwegs ist. Damit die Leistungsfähigkeit nicht in den Keller rutscht, braucht der Körper Nachschub. Dazu sind entlang der Strecke an den Kontrollpunkten auch Versorgungsstationen eingerichtet. Genug zu essen und zu trinken ist Pflicht für den, der ankommen will.

Plätze werden per Los vergeben

Mit der Teilnahme am Ötztaler Radmarathon, der seit 1982 ausgetragen wird, geht für Boris Schönfeld ein Traum in Erfüllung. Er hatte Anfang des Jahres für das 2023-Rennen einen der begehrten, per Los zu vergebenden Plätze erwischt und sich gemeinsam mit einem ebenfalls radsportbegeisterten Freund, der das Rennen mitfahren wird, in die zeitintensive Vorbereitungsphase begeben. Viermal die Woche saß er auf seinem Endurance-Rennrad, das äußerlich aussieht wie ein Rennrad, aber eine Geometrie aufweist, die eine entspanntere Sitzposition auf langen Strecken ermöglicht.

Begeisterung teilen Radsportgruppe Boris Schönfeld würde seine Begeisterung für den Radsport gerne teilen und in Geilenkirchen eine Radsportgruppe aufbauen. Wer Interesse hat, kann sich unter borisschoenfeld@web.de melden. Als Vorsitzender des Stadtsportverbands würde sich Schönfeld freuen, wenn sich Sportler, die besondere Leistungen in ihrer Sportart im vergangenen Jahr erbracht haben, um eine Auszeichnung im Rahmen der Sportlerehrung des SSV Geilenkirchen noch bis Ende Juli (www.ssv-gk.de) bewerben würden.

Seine Trainingsstrecke führte Boris Schönfeld 130 Kilometer weit von Geilenkirchen über Kerkrade ins Dreiländereck, wo am Keutenberg immerhin Steigungen von bis zu 22 Prozent zu bewältigen waren. Am Sonntag wird es nun ernst. Der Ötztaler Radmarathon ist als echtes Rennen mit Zeitnahme auf gesperrter Strecke organisiert. „Mein Antrieb zu diesem speziellen Wettkampf ist die Abenteuerlust kombiniert mit der unfassbar schönen Natur der österreichischen Alpen, aber auch der harte Kampf am Berg“, sagt Schönfeld.