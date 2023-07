Antisemitismus : Geilenkirchen zeigt klare Kante

Die Schändung des Jüdischen Friedhofes in Geilenkirchen im Dezember 2019 wirft auch heute noch Fragen auf. Foto: Udo Stüßer

Geilenkirchen Fast vier Jahre nach der Schändung des Jüdischen Friedhofs veröffentlicht die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus NRW eine Studie: „Konsequente Rechtsprechung sieht anders aus“.

Hans Bruckschen, Sprecher der Geilenkirchener Initiative Erinnern, ist nicht nur über die Schändung des Jüdischen Friedhofes in Geilenkirchen, sondern auch über den anschließenden Prozessverlauf mehr als entsetzt – und das noch vier Jahre nach der eigentlichen Tat: „Die Schändung des Jüdischen Friedhofs war ein Schlag ins Gesicht der Zivilgesellschaft von Geilenkirchen, das anschließende Verfahren eigentlich der zweite Schlag. Die Tat an sich hat uns bestürzt und wütend gemacht, aber das anfängliche Unvermögen, einen zügigen und transparenten Prozess zu führen, hat uns enttäuscht. Aus diesem Grund haben wir uns stark in der Prozessbegleitung und Prozesskommentierung engagiert.“ Weiter sagt Bruckschen: „Es hat uns sehr erstaunt, wie wenig der antisemitistische Charakter und der politische Hintergrund der Tat Thema war. Daher sind wir froh gewesen, dass die Stadt Geilenkirchen als Nebenklägerin immer wieder genau auf diesen Punkt verwiesen hat und so gemeinsam mit uns den Standpunkt der Zivilgesellschaft im Prozess deutlich machen konnte.“

Nun wird das Geschehen noch einmal in einer Studie der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Nordrhein-Westfalen aufgearbeitet: „Konsequente Rechtsprechung sieht anders aus – Die Schändung des Jüdischen Friedhofs in Geilenkirchen und der anschließende Gerichtsprozess“. Das Verfahren vor dem Amtsgericht Geilenkirchen, in dem die Stadt als Nebenklägerin auftrat, ist bisher in einem solchen Prozess einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. Nun findet es auch bundesweite Beachtung.

Rückblick: Zwei mutmaßliche Neonazis verwüsteten am 30. Dezember 2019 den Jüdischen Friedhof in Geilenkirchen. 47 Grabsteine waren umgeworfen worden, 13 beim Aufprall auf den Boden in mehrere Stücke zersprungen.13 Grabsteine hatten die Täter mit blauer Lackfarbe besprüht, die gesprühten Symbole glichen Hakenkreuzen. In unmittelbarer Nähe zum Friedhof wurden die beiden mutmaßlichen Täter, 21 und 33 Jahre alt, noch in der Tatnacht festgenommen. Durch die Recherchen unserer Zeitung wurde wenige Tage nach ihrer Festnahme bekannt, dass die Tatverdächtigen aus den Gemeinden Gangelt und Selfkant Mitglieder beziehungsweise Sympathisanten der Neonazi-Gruppe Syndikat 52 waren und sich im Umfeld der neonazistischen Kleinpartei Die Rechte engagierten.

Die im Prozess ans Licht gekommene Beweislast war erdrückend. Der erste Verhandlungstag gegen die beiden Tatverdächtigen fand allerdings erst am 5. Mai 2022, ganze 856 Tage nach ihrer Verhaftung statt. In der offiziellen Anklageschrift der Staatsanwaltschaft war an keiner Stelle von Antisemitismus als möglichem Tatmotiv die Rede, sondern lediglich von „Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe“. Dies stieß in der Stadtverwaltung, in der Politik und in der Geilenkirchener Bevölkerung auf heftige Kritik.

Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld und Wolfgang Robertz vom Kommunalen Ordnungsdienst am Gedenkstein vor dem Jüdischen Friedhof. Diesen Stein hatte die Stadt nach der Schändung und Wiederherstellung des Friedhofs aufgestellt und den Vorplatz neu gestaltet. Foto: mha/Udo Stüßer

Für Wolfgang Robertz, Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt, war schon wenige Tage nach der Festnahme klar, dass die Stadt sich an diesem Prozess beteiligen und im Rahmen eines Adhäsionsverfahrens als Nebenklägerin auftreten musste. Bei dem Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Täter handelte es sich um einen Strafprozess. Stellt jemand Ansprüche auf Schadensersatz an mutmaßliche Täter, kann er das später in einem Zivilprozess. Bei einem Adhäsionsverfahren wird das zivilrechtliche Verfahren in das strafrechtliche Verfahren eingebunden. Das hat die Stadt Geilenkirchen getan, indem sie den durch die Zerstörung der Grabsteine entstandenen Schaden in Höhe von 13.000 Euro erstattet haben wollte. So erhielt Wolfgang Robertz als Vertreter der Stadt vor Gericht Akteneinsicht und Rederecht und konnte im Prozess immer wieder auf den antisemitischen Hintergrund der Tat hinweisen.

„Bereits kurz nach der unglaublich brutalen Schändung unseres jüdischen Friedhofs in Geilenkirchen war mir klar, dass eine derartige Tat große Verunsicherung insbesondere in jüdischen Gemeinschaften hervorrufen wird“, sagt Robertz heute. „Daher war es mir wichtig, dass sich die Stadt aktiv im Verfahren einbringt und damit ein deutliches Zeichen der Solidarität setzt. Ich kann andere Kommunen nur dazu aufrufen, bei ähnlich gelagerten Fällen ebenfalls den Weg der Adhäsionsklage zu gehen.“

Robertz´ Erfahrungen mit diesem Adhäsionsverfahren und Meinungen sind viel gefragt. Bereits im Juni vergangenen Jahres hat Wolfgang Robertz in der alten Synagoge Essen bei der Auftaktveranstaltung des Projekts „Net Olam“ (Jüdische Friedhöfe im Fokus von Antisemitismus und Prävention) des Salomon Ludwig Steinheim-Instituts für deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Duisburg-Essen seine Arbeit im in der Geschichte der Bundesrepublik einmaligen Adhäsionsverfahren gegen die beiden rechten Friedhofsschänder vorgestellt. Im Juni dieses Jahres veranstaltete der Deutsche Städtetag in Eisenach einen Erfahrungsaustausch zum Thema Rechtsextremismus. Eingeladen waren die Mitgliedsstädte sowie deren Ansprechpartner zum Thema „Rechtsextremismus“. Wolfgang Robertz berichtete Details zur Friedhofsschändung in Geilenkirchen und zu dem Adhäsionsverfahren durch die Stadt. Der Deutsche Städtetag war aus seiner Sicht genau der richtige Ort, um die Möglichkeiten dieser Prozessbeteiligung vorzustellen und bekannter zu machen.

Vom 18. bis 19. September findet in Berlin die Sommerakademie zum Thema „Antisemitismus und Antisemitismusprävention in institutionellen Systemen“ statt. Auch dort wird Robertz zusammen mit Dr. Katrin Kessler und Dr. Helge-Fabien Hertz als „Praxispartner“ des Salomon Ludwig Steinheim-Instituts für deutsch-jüdische Geschichte teilnehmen und berichten. In Berlin wird auch der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Dr. Felix Klein, erwartet.

Bemerkenswert ist nun die mehr als 50 Seiten starke Studie der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Nordrhein-Westfalen, die vom Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes NRW gefördert wird. Eindrucksvoll wird hier über die Schändung des Jüdischen Friedhofes in Geilenkirchen, über den Prozess am Amtsgericht Geilenkirchen und über Einschätzungen durch Prozessbeteiligte und Beobachter berichtet und die Frage gestellt, wie justizielle Antisemitismusbekämpfung in NRW gestärkt werden kann. Es geht unter anderem um wünschenswerte „Änderungsprozesse innerhalb der Justiz in NRW, die dazu beitragen könnten, dass antisemitische Hassverbrechen in Nordrhein-Westfalen zukünftig effizienter verfolgt werden“.

Für Geilenkirchens Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld, die den Prozessverlauf im Gerichtssaal verfolgt hat, ist es wichtig, „dass alle zusammen aufgestanden sind und dass Geilenkirchen gezeigt hat, dass sich die Stadt so etwas nicht gefallen lässt.“ Positiv sei, dass dieses Engagement nun so honoriert werde, aber auch von den Nachfahren der Geilenkirchener jüdischen Glaubens, die vor den Nazis geflohen waren, in aller Welt so positiv aufgenommen worden sei. „Unsere Stadt hat ein klares Zeichen gesetzt.“