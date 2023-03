Stadtverordneter klagt : Geilenkirchen will 13.000 Euro zahlen

Geilenkirchen will 13.000 Euro zahlen

Geilenkirchen Ein ehemaliger Geilenkirchener Ausschussvorsitzender ist vor Gericht gezogen und verlangt nachträglich eine Aufwandsentschädigung für seine Tätigkeit. Die Stadt ist bereit, ihm 13.000 Euro zu zahlen.

Die Stadt Geilenkirchen soll einem ehemaligen Ausschussvorsitzenden nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Münster eine Aufwandsentschädigung in fünfstelliger Höhe nachzahlen. Dies wurde nach der nichtöffentlichen Ratssitzung am Mittwoch bekannt.

Soll die Stadt den Vorsitzenden der Ratsausschüsse ebenso wie den stellvertretenden Bürgermeistern und den Fraktionsvorsitzenden eine Aufwandsentschädigung bezahlen? Diese Frage wurde im Geilenkirchener Stadtrat im Jahr 2018 erstmals kontrovers diskutiert. Bis zu dem Zeitpunkt nämlich erhielten Ausschussvorsitzende für ihre Tätigkeit lediglich die gleiche Entschädigung wie die anderen Stadtverordneten in Höhe von rund 300 Euro. 2018 aber eröffnete das Land NRW den Kommunen die Möglichkeit, auch Ausschussvorsitzenden zusätzlich eine Entschädigung von rund 300 Euro zu zahlen. Das hat der Stadtrat abgelehnt.

Der Gesetzgeber eröffnete die Möglichkeit, dies in Form eines Sitzungsgeldes oder in Form einer monatlichen Zuwendung zu zahlen. Der Geilenkirchener Rat entschied sich für ein Sitzungsgeld, weil manche Ausschüsse nur ein- bis zweimal im Jahr tagen. Nun hat ein ehemaliger Ausschussvorsitzender die Stadt Geilenkirchen verklagt, mit der Begründung, ihm habe auch in der Zeit von 2018 bis 2020 die Aufwandsentschädigung zugestanden.