Badewannenrennen der Würmer Wenk : Pitschnass und glücklich auf der Wurm

So sehen Sieger aus. Pierre Lowis (M.) und Simon Jansen (r.) gewannen für die Stadt Geilenkirchen das 22. Badewannenrennen der KG Würmer Wenk und nahmen dem Titelverteidiger Landrat Stephan Pusch den Wanderpokal ab. Foto: Dettmar Fischer

Geilenkirchen-Würm Das Badewannenrennen der Karnevalsgesellschaft Würmer Wenk lockte am Samstag bei seiner 22. Auflage nicht nur tausende Besucher an die Ufer der Wurm, sondern war auch wieder einmal für eine Überraschung gut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dettmar Fischer

Beim Badewannenrennen 2022 hatten sich Kreis Heinsberg und Stadt Geilenkirchen mit ihren Badewannenteams in den Fluten der Wurm einen spektakulären Wettkampf geliefert. Zum 50. Jubiläum des Kreises Heinsberg hatte Landrat Stephan Pusch Geilenkirchens Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld herausgefordert. Pusch hatte sich im letzten Jahr gemeinsam mit Kreisrechtsdirektor Phillip Schneider in der Promiwanne aus der Poleposition startend mit seinem Sieg den Josef-Claßen-Wanderpokal geholt. Diesen galt es nun zu verteidigen. Daniela Ritzerfeld hatte allerdings mit einem klugen Schachzug dem Landrat einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Foto: Dettmar Fischer 16 Bilder Jede Menge Spaß auf und in der Wurm

Ritzerfeld schickte ihre beiden jungen Mitarbeiter Pierre Lowis und Simon Jansen auf die Strecke mit einer Wanne auf drei Surfbrettern, die schon an Land nach einer guten Zeit aussah. Das Team Pusch/Schneider startete unter dem Motto „60 Jahre Kreisbauhof“ auf einem deutlich robuster gezimmerten Gefährt auf nur zwei Surfbrettern. Woran mag es gelegen haben, dass der Landrat am Ende baden ging? Wahrscheinlich daran, dass das Geilenkirchener Team nach der Pleite im Vorjahr eine Spur motivierter an den Start gegangen war.

Lowis und Jansen starteten nicht nur gut, sondern meisterten auch die letzte und heftigste Stromschnelle vor dem Ziel souverän. Während Pusch und Schneider an dieser Stelle das Wassertreten übten und ihr Boot ins Ziel schoben. Die Geilenkirchener siegten im 22. Badewannenrennen des Würmer Wenk mit der überragenden Zeit von 8 Minuten und 47 Sekunden. Die Titelverteidiger mussten sich mit dem dritten Platz begnügen.

Die Jungs der Feuerwehr Heinsberg kenterten wie so viele Teams beim Badewannnenrennen auf der Wurm an der letzten Stromschnelle vor dem Ziel. Foto: Dettmar Fischer

Den Vorteil der Poleposition hatte die Promiwanne, die stets als erste zu Wasser gelassen wird, in diesem Jahr nicht für sich nutzen können. „RTL meets Tanzfabrik“ hieß die mit RTL-Moderator Marcus Seesing und drei Damen der Würmer Wenk-Showtanzgruppe „Tanzfabrik“, Clara Hensen, Anjuli Heger und Anna Küppers, besetzte Wanne.

„Dabei sein ist alles“ hatten wohl auch die Schützen Brachelen gedacht, die es am Ende auf einen herausragenden 27. Platz von 28. gestarteten Wannen gebracht hätten, wenn sie die maximale Streckenzeit von 1 Stunde und 11 Minuten nicht eh überschritten hätten. Schon kurz nach dem Ziel hatten die Jungs Anker geworfen und sich damit vergnügt, die nach ihnen kommenden Teams mit Wurmwasser zu taufen.

Auch die Zuschauer am Ufer, die sich mit Wassereimern und -pistolen ausgerüstet hatten, lieferten sich das ein oder andere Gefecht mit den Wannen-Besatzungen. Zwei Rote Funken aus dem Fanfarencorps des Würmer Wenk glänzten zwar mit einer innovativen Idee im Bootsbau, indem sie ihre Wanne mit dem Boden nach oben auf vier Fässer bauten, so dass sich kein Wasser in der Wanne sammeln konnte, ließen es dann aber lässig angehen und verpassten knapp den 22. Platz, der beim Würmer Wenk ebenso prämiert wird wie der 11..

Die „Trümmertruppe in Paradise“, vier Mädels und ein Begleiter, hatte wie viele andere Teams Wanne und Kostüme hübsch aufeinander abgestimmt, Wanne in pink, Kostüme in Regenbogenfarben. Weniger schillernd, aber nicht minder motiviert war das Team „Funkenfeuer“ mit Wilfried Wacker und Johannes Minnaert angetreten. Wilfried Wacker ist ein Urgestein des Badewannenrennens auf der Wurm und hat, meistens mit Johannes Minnaert im Boot, bisher an jedem Badewannenrennen teilgenommen.

Das Mänerballett Ratheim stürzte sich waghalsig in die Fluten der Wurm. Foto: Dettmar Fischer

Selbst der Wettergott spielte an diesem Samstag mit und duschte auch die Besucher, die aus der zweiten Uferreihe zuschauten; zeigte sich aber sonnig, sobald der letzte, pitschnasse Badewannenkapitän das Ziel passiert hatte.