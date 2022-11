Kommunen ohne Strom : Geilenkirchen bereitet sich auf Blackout vor

Geilenkirchens Bürgermeisterin Daniela Ritzerfeld bereitet ebenso wie die Verwaltungschefs anderer Kommunen ihre Gemeinde auf einen möglichen Stromausfall vor. Foto: mha/Udo Stüßer

Geilenkirchen Was geschieht, wenn der Strom ausfällt? In der Energiekrise bereiten sich die Städte und Kreise auf einen Blackout vor. Auch Geilenkirchen arbeitet derzeit an einem Notfallplan, beispielhaft stellen wir erste Ergebnisse vor.