Geilenkirchener Züchter erfolgreich in Neapel : Gefiederte Weltmeister sitzen in Beeck auf den Stangen

Gefiederte Weltmeister sitzen in Beeck auf den Stangen

Geilenkirchener Züchter erfolgreich in Neapel

Interaktiv Geilenkirchen-Beeck Josef Hellenbrands Vögel sind in diesem Jahr schon weiter gereist als er. Kürzlich waren sie in Neapel. Ausgezeichnet wurden die Kanarienvögel aber nicht für ihre Flugqualitäten.

Josef Hellenbrand züchtet Kanarienvögel, seit er 15 Jahre alt ist, und der 70-jährige Beecker tut dies sehr erfolgreich. Mehrfach hat er Vögel gezüchtet, denen die Jury Weltmeistertitel verlieh, und erst im Dezember kehrten seine Tiere mit mehreren Titeln von der Deutschen Meisterschaft des Deutschen Kanarien-Vogelzüchterbundes in Bad Salzuflen zurück.

Die gefiederten Wettbewerbskandidaten reisen in der Regel nämlich allein, aber nicht unbegleitet. Der Transport, den der Verein organisiert, steht unter der Aufsicht eines Tierarztes. „Wir achten sehr darauf, dass die Tiere sicher und gesund ankommen“, sagt Hellenbrand, der nicht nur Mitglied im Vogelzuchtverein Gut Hohl Hilfahrt ist, sondern auch Präsident des Deutschen Kanarien- und Vogelzüchterbundes. Wenn eine Meisterschaft ansteht, werden in ganz Deutschland an bestimmten Treffpunkten die Vögel der Züchter eingeladen und zum Wettkampfort gebracht.