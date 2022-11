Benzinkanister gefunden : Zeugen nach Feuer in Gangelter Waldgebiet gesucht

Zeugen nach Feuer in Gangelter Waldgebiet gesucht

Gangelt-Birgden In einem Waldgebiet bei Gangelt bricht am Sonntag ein Feuer aus. Brandstiftung steht im Raum. Die Polizei ermittelt – und bittet um Hilfe.

Nach einem Brand am vergangenen Sonntag in einem Waldgebiet an der Kreisstraße 3 zwischen den Birgden und Gillrath sucht die Polizei Zeugen.