Vier Schmuggler festgenommen : Über 120 Gramm Heroin in Gangelt beschlagnahmt

Bei den zwei gemeinsamen Kontrollen haben die Beamten insgesamt über 120 Gramm Heroin gefunden. Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Gangelt Eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und Königlichen Marechaussee hat in den vergangenen Tagen vier Schmuggler bei Gangelt gefasst. Zwei der Männer versuchten noch, ihre Beute verschwinden zu lassen.

Am Samstagabend und Dienstagabend hat eine gemeinsame Streife der Bundespolizei und der Königlichen Marechaussee in Gangelt insgesamt vier Deutsche festgenommen, die über 120 Gramm Heroin geschmuggelt hatten.

Am Samstagabend reiste zunächst ein 54- und 29-Jähriger aus den Niederlanden auf Höhe Gangelt ein. Auf der Bundesstraße 56 fiel der gemeinsamen Streife das Fahrzeug der beiden Insassen auf. Beim Anhaltevorgang wurde aus einem Fahrzeugfenster eine Zigarettenschachtel geworfen. In der Zigarettenschachtel wurden über 60 Gramm Heroin aufgefunden und beschlagnahmt. Die zwei Männer wurden festgenommen und im Anschluss mit dem Betäubungsmittel an die Zollfahndung Aachen übergeben.

Am Sonntag wurden die beiden wegen des Verdachtes der Einfuhr und des Besitzes einer nicht geringen Menge an Betäubungsmitteln beim Haftrichter des Amtsgerichtes in Geilenkirchen vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen sie erließ.

Nur drei Tage später nahm die gemeinsame Streife der Bundespolizei und Königlichen Marechaussee in Mindergangelt eine 25-jährige Frau und einen 32-jährigen Mann mit über 60 Gramm Heroin fest. Nach Übergabe an die Zollfahndung Aachen und Vorführung beim Amtsgericht in Geilenkirchen erließ der Haftrichter auch hier eine Untersuchungshaft.

(red/mcz)