Kostenpflichtiger Inhalt: Telemedizin in Zeiten des Coronavirus : Der Arzt kommt per Video ins Haus

Über den Bildschirm des PC kommt Dr. Philip Törnberg (rechts) direkt zu den Patienten nach Hause. Gemeinsam mit Praxiskollegen Peter Heuter hat er das neue System angeschafft, das durch Corona stark an Bedeutung gewonnen hat. Foto: MHA/Simone Thelen

Gangelt Die Praxis Dr. Philip Törnberg und Peter Heuter in Birgden setzt ab sofort auch auf Telemedizin. In Zeiten der Quarantäne und der Ansteckungsgefahr durch Corona sieht das Ärzteteam eine echte Bereicherung darin. Eine Assistentin kann auch Hausbesuche machen und wird per Video vom Arzt angeleitet.