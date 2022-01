Obergeschoss in Flammen : Mann will bei Wohnhausbrand Katze retten und verletzt sich schwer

Mann will bei Wohnhausbrand Katze retten und verletzt sich schwer

Obergeschoss in Flammen

Die Ziegel am Dach des Hauses mussten für die Löscharbeiten aufwendig entfernt werden. Foto: Feuerwehr Gangelt/Oliver Thelen

Gangelt-Birgden Bei dem Versuch, seine Katze aus dem brennenden Haus zu retten, hat sich ein Mann aus Gangelt am Samstag schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zugezogen.

Die Feuerwehr Gangelt wurde um 13.49 am Samstagmittag zu einem Wohnungsbrand in Birgden alarmiert. Da die Einsatzstelle nicht weit vom Feuerwehr-Gerätehaus entfernt war, traf der Einsatztrupp bereits nach rund fünf Minuten am Einfamilienhaus ein.