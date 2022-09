Bei Spedition in Gangelt : Lichterloh brennende Lastwagen sorgen für stundenlangen Einsatz

Drei Lastwagen standen am Mittwochnachmittag in Gangelt lichterloh in Flammen. Foto: Ralf Roeger

Update Gangelt Dichter Rauch stand am Mittwochnachmittag über dem Gangelter Ortsteil Birgden. Auf dem Gelände einer Spedition brannten mehrere Lastwagen. Die Löscharbeiten gestalteten sich kompliziert.

Die Feuerwehr in Gangelt ist am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr zu einem größeren Einsatz am Hoferweg ausgerückt. Mehrere Lastwagen einer Spedition waren dort in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle konnten die Feuerwehrleute aus der gesamten Gemeinde Gangelt dichten Rauch über den Ortsteil Birgden aufsteigen sehen.