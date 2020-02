Fall weitet sich aus : Drei weitere Corona-Infizierte in Gangelt

Gangelt Das Coronavirus im Kreis Heinsberg weitet sich aus. Landrat Stephan Pusch bestätigte am Abend, dass drei weitere Personen infiziert sind. Sie stammen alle aus der Gemeinde Gangelt und gehören zum engsten Umfeld des erkrankten Ehepaars.

„Die Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne“, erklärte Pusch. Zusammen mit einem Bundeswehrsoldaten, der in Koblenz im Krankenhaus liegt, aber ebenfalls aus Gangelt kommt, sind damit sechs Gangelter Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Der Soldat hatte am 15. Februar gemeinsam mit dem erkrankten 47-Jährigen Karneval gefeiert und sich wahrscheinlich dabei mit dem Virus angesteckt. Außerdem soll eine Mitarbeiterin des Mannes aus Gangelt sowie ihr Lebensgefährte infiziert sein.

„Wir rufen alle Menschen, die am 15. Februar auf der Karnevalssitzung in Gangelt-Langbroich waren, auf, sich beim Kreis Heinsberg zu melden“, appellierte Pusch. Dazu werde am Donnerstag ein Formular auf der Internetseite des Kreises eingerichtet. Diese sowie deren Partner, Kinder und andere Mitbewohner gilt, dass sie 14 Tage in häuslicher Quarantäne verbringen müssen.