Liveblog : Der Morgen in der Region und der Welt

Freudentaumel in Italien, Tränen in England: Die Fußball-Europameisterschaft hat einen würdigen Sieger! Und: Der britische Premier Johnson will heute endgültig entscheiden, ob alle Corona-Schutzmaßnahmen trotz steigender Infektionszahlen aufgehoben werden. Bei uns erfahren Sie alles, was am Morgen in Deutschland und der Welt wichtig ist.