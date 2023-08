Zwischen Kunst und Erziehung : Clownin aus Gangelt sorgt für gute Laune

Immer nahe am Publikum: Sarah Rudi alias Emma Fröhlich bei einem Fest auf dem Sportplatz in Gangelt. Foto: Karl-Heinz Hamacher

Gangelt Sie solle was Solides machen, sagten die Eltern von Sarah Rudi. Heute ist sie Clownin. Als Emma Fröhlich bringt sie nicht nur Kinder zum Lachen – und zum Nachdenken.

„Jedes Missgeschick ist ein Clownsgeschenk.“ Das ist einer der Leitsätze von Sarah Rudi, die mit Mann und drei Kindern in Gangelt lebt und deren große Leidenschaft neben dem Mann und den drei Kinder der Clownerie gehört. Ihre Begeisterung gehört schon von frühester Jugend an der Musik. Zwölf Jahre hat sie Operngesang an der Musikschule Geilenkirchen gelernt und war viele Jahre beim Keller-Theater in Heinsberg aktiv. Als es dann aber beruflich in Richtung Kunst gehen sollte, ereilt sie der flehentliche Ruf ihrer Eltern: „Mach doch was Solides, Kind!“

Solide war dann der Beruf der Erzieherin. „Das habe ich aber sehr gerne gemacht“, erzählt die gebürtige Geilenkirchenerin und genießt es auch heute noch, vor Kindern aufzutreten. An der Franziskus-Akademie in Geilenkirchen fand sie die Möglichkeit, sich zur Klinikclownin ausbilden zu lassen. Freiberuflich arbeitet sie auch in diesem Bereich. Eigenes zu kreieren, war und ist ihr ein großes Anliegen. „Ich wollte einfach keine Luftballons verknoten“, war einer der Grundsätze bei der Entwicklung eines eigenen Programms.

Als Klinikclownin ist sie mittlerweile zertifiziert. „Wenn ich in Kliniken oder Seniorenheime gehe, wird natürlich vor jedem Besuch in den Zimmern gefragt, ob es den Leuten überhaupt recht ist“, sagt Sarah Rudi. Es gibt einen losen Verbund mit anderen Clowninnen und normalerweise treten sie immer zu zweit auf. „Wichtig ist, dass wir für die Leute da sind; der Bewohner oder Patient muss nichts machen.“

Aber gerade daraus entsteht immer wieder ein ganz besonderer Zauber. Bei einem Besuch in Aachen sang sie vor einer Patientin das Kufsteinlied. „Sie erinnerte sich, einmal in Kufstein gewesen zu sein und wir sind dann in Gedanken durch den schönen Ort in Tirol spaziert.“ Dass dann später eine über 100-Jährige in das Wiegenlied „La Le Lu“ mit einstimmt, geschieht auch nicht jeden Tag. „Gerade in Altenheimen passiert es immer wieder, dass die Menschen plötzlich anfangen, ihre Lebenswege mit mir abzugehen“, erzählt Sarah Rudi.

View this post on Instagram A post shared by Emma Fröhlich Mitmachtheater-Klinikclownerie (@emma_froehlich_)

Bei Abschieden bekommt sie manchmal den Rat mit auf den Weg, das Leben und speziell den Augenblick zu genießen. „Man geht aus solchen Begegnungen beseelt heraus.“ Bei ihrem Mitmachtheater gibt es grundsätzlich keine Bühne. Mitmachen von einem Podest aus kann nämlich nicht funktionieren. „Ich gehe ins Publikum, nah an die Kinder oder Leute heran“, ist ihr Rezept für eine schnelle Verbindung.

Zwei eigene Stücke hat sie schon geschrieben. „Emma Fröhlich auf der Suche nach dem Weihnachtsglück“ und „Die dumme Emma Fröhlich“ werden individuell je nach Situation gespielt, aber bei beiden ist das Publikum mittendrin. „Klein aber fein“ ist speziell für Kindergeburtstage. Es bedarf natürlich einer gewissen Hingabe und Liebe zum Auftreten, Spielen und Freude machen, wenn aus Sarah Rudi Emma Fröhlich wird. „Das sind dann zwei verschiedene Personen“, erläutert die 36-Jährige. „Bevor ich mir die rote Nase aufsetze, gehe ich durch eine imaginäre Türe, lasse meine Sprache und Körperhaltung hinter mir und werde zu Emma.“

Viele Erfahrungen aus ihrer Zeit als Erzieherin (und dreifacher Mutter) fließen in ihre Arbeit ein. „Wenn ich mir den Mund vollstopfe und anfange zu erzählen, kommt garantiert von einigen Kindern der Einwurf, dass man mit vollem Mund nicht sprechen darf. Wenn ich dann sage: ‚Emma darf das aber‘, setzt ein breites Nachdenken ein.“

Über all ihrem Tun thront immer der Leitsatz von Rousseau: „Die Welt der Realität hat ihre Grenzen, die Welt der Fantasie ist grenzenlos!“