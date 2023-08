Gangelter beim Weltjugendtag : „Für mich bedeutet Kirche Mut und Hoffnung!“

Am Strand mit Pater Nikos: Christoph Faltyn war zu Gast beim Weltjugendtag in Portugal. Mit seinen fast 48 Jahren zählte er dabei noch nicht zum alten Eisen. Foto: Repro/Hamacher

Gangelt/Hastenrath „Das kannst du dir nicht vorstellen!“, sagt Christoph Faltyn immer wieder, wenn er von seinen Erlebnissen beim Weltjugendtag berichtet. Was hat ihn in Portugal so begeistert?

Von Karl-Heinz Hamacher

„Viele Gänsehautmomente habe ich von dieser Reise mitgebracht“, fasst Christoph Faltyn seine umfangreichen Eindrücke rund um den Weltjugendtag 2023 im portugiesischen Lissabon zusammen. Für 1,5 Millionen Pilger aus der ganzen Welt sollte die Messe mit Papst Franziskus der Höhepunkt der Veranstaltung sein. „Das kannst du dir nicht vorstellen!“, fängt Christoph Faltyn immer wieder seine Sätze an, wenn er von der Stimmung, von der Gemeinschaft, der Friedfertigkeit und der Hitze rund um die Veranstaltung berichtet.

Der IT-Systemadministrator Faltyn aus Hastenrath hatte sich zusammen mit 50 anderen dieser Reise der Spanischen Katholischen Gemeinde Aachen angeschlossen. Dass man mit fast 48 Lebensjahren bei einem Weltjugendtag doch eher in die Seniorenabteilung gehört, weist er lächelnd von sich. „Viele Betreuer, Priester, Ordensleute und auch der Papst sind deutlich älter als der Durchschnitt.“ Und da es ja auch um die persönliche Glaubenserfahrung geht, spiele das Alter am Ende eine untergeordnete Rolle.

Teilweise ging es für die Fußgänger, die aus allen Ecken zum Festgelände strömten, über die Autobahn. „Wie in einer Sardinendose“, meint Christoph Faltyn. „Es ist ein Wunder, dass es dort keine Panik, kein Geschubse oder rücksichtsloses Drängeln gab.“ Auch die Organisation vor Ort sei grundsätzlich gut gewesen. Faltyn hatte aber den Eindruck, dass die Organisatoren nicht mit so vielen Besuchern gerechnet hatten. Toiletten, Wasserstellen und Verpflegungsstationen für die, die gar nichts bei sich hatten, gab es aber reichlich.

Dass Christoph Faltyn über einen Kilometer vom Papst entfernt stand, war für ihn kein Problem, denn alles wurde auf große Leinwände übertragen. Geschlafen wurde übrigens auf dem freien Feld ohne Zelt. Faltyns Kommentar dazu, wie könnte es anders sein: „Das kannst du dir nicht vorstellen!“ Beeindruckend sei das alles gewesen, die Atmosphäre ein Traum und die Begeisterung der Jugendlichen ansteckend. „Das kennt man aus unserer Kirche gar nicht mehr.“ Dass Kirchen immer leerer werden, Kirchenaustritte von einer „Bestmarke“ zur nächsten streben, liege zum einen wohl an der Tatsache des sexuellen Missbrauchs und zum anderen am Umgang der Verantwortlichen mit dieser Vergangenheit, die dann für viele Menschen in eine Glaubenskrise führe. „Diese Kritik besteht völlig zu Recht; das waren Kriminelle“, stellt Faltyn klar. „Aber die katholische Kirche ist noch so viel mehr!“.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche sprach den Gläubigen in Portugal Mut zu, besonders den „jungen Menschen, die ihr die Gegenwart und die Zukunft seid“. Er habe sich dabei auf deren große Träume und Ängste bezogen und auf die Versuchung, sich entmutigen zu lassen - aber auch auf den Willen, die Welt gerechter und friedlicher zu gestalten. „Habt keine Angst“, könne man dann darauf beziehen, dass es gelte, auch Kirche neu zu gestalten.

Tief beeindruckt von dem Geschehen rund um den Weltjugendtag in Lissabon, kann Christoph Faltyn von vielen Begegnungen berichten. Auf der Rückreise wurde Station in Fatima gemacht. Foto: Repro/Hamacher

Faltyn, praktizierender Christ, war lange Messdiener und in kirchlichen Gremien tätig. Heute ärgert er sich über manche Sichtweisen. Auch praktizierende Christen würden die Probleme sehen, und man sei dabei, sie anzupacken: „Kirche steht für Mut und Hoffnung!“